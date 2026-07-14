Ideas DIY: Cómo hacer un espejo de pared moderno y chic con moldes de tarta de aluminio

Si estás buscando una forma de entretenerte y despejar la mente de tu rutina laboral, las manualidades son una de las prácticas más recomendadas en la actualidad. Estas se canalizan principalmente a través del movimiento DIY, siglas en inglés que significan “Hazlo tú mismo”.

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Las ideas DIY pueden hallarse en redes sociales y otras plataformas digitales y, por lo general, están acompañadas de tutoriales que ayudan en el proceso. Los proyectos son muy variados y es por eso que, en esta oportunidad, puedes aprender a hacer un espejo de pared moderno y chic con moldes de tarta de aluminio.

¿Cómo hacer un espejo de pared?

Esta idea DIY invita a crear a partir de un elemento reciclado y utilizando tus propias manos. No se requieren de herramientas especiales ni de grandes inversiones, por lo que a continuación se detallan los requerimientos y el paso a paso para hacer tu espejo chic con textura de aluminio:

Materiales

Moldes de tarta de aluminio descartables (necesitarás entre 4 y 6 moldes, idealmente de los que tienen el borde bien marcado).

1 espejo redondo pequeño (de unos 15 a 20 cm de diámetro; puedes conseguirlo muy barato en bazares).

1 base de cartón prensado, MDF o madera fina (cortada en círculo, de unos 5 cm más grande que el diámetro del espejo).

Tijeras fuertes o cúter.

Pistola de silicona caliente (o pegamento de contacto fuerte).

Regla y lápiz.

Paso a Paso

Preparar y aplanar el aluminio



Con mucho cuidado, corta la base de los moldes de tarta para separarla de los laterales (los bordes ondulados). Conserva tanto los círculos lisos de las bases como las tiras onduladas de los bordes. Coloca las piezas sobre una superficie plana y, con el lomo de la tijera o una cuchara, alisa suavemente el aluminio para quitarle las arrugas más grandes, pero manteniendo el relieve ondulado del borde.

Diseñar los "rayos" del espejo



Para darle un look moderno y tridimensional, vamos a cortar el aluminio en diferentes formas:

Opción geométrica: Corta el aluminio en tiras delgadas de diferentes largos (por ejemplo, de 8 cm, 12 cm y 15 cm) terminadas en punta, como si fueran rayos. Al usar las partes onduladas del molde, estas tiras tendrán una textura increíble que reflejará la luz.

Opción pétalos: Corta formas de hojas o pétalos estilizados utilizando la base lisa del molde y usa los bordes ondulados para marcar el centro de cada pétalo.

Armar la base de soporte



Toma tu base de cartón grueso o MDF. Presenta el espejo en el centro y marca su contorno con un lápiz. Retira el espejo (lo pegaremos al final). Usa las marcas del centro como guía para saber hasta dónde deben llegar tus rayos de aluminio.

Pegar el marco de aluminio



Comienza a pegar tus tiras o pétalos de aluminio sobre la base de madera/cartón, yendo desde el borde exterior hacia el círculo que dibujaste en el centro. Crea capas: Pega primero las tiras más largas en la base. Luego, intercala las tiras medianas y cortas por encima para darle volumen y profundidad al marco.

Un espejo chic con aluminio

Hasta aquí llegó el proceso de armado de tu espejo moderno con moldes de tarta de aluminio. Sin embargo, esta idea DIY invita a llevarlo a otro nivel con terminaciones únicas:

El toque de acabado

Look Industrial/Plata: Si te gusta el color original del aluminio, puedes dejarlo tal cual. Solo dale una pasada suave con un paño seco para sacarle brillo.

Look Glam/Chic (Recomendado): Aplica una capa de pintura en aerosol dorado metalizado o negro mate sobre todo el marco de aluminio que acabas de armar. El negro mate le dará un aire nórdico/industrial súper elegante, mientras que el dorado lo transformará en una pieza mid-century chic. Deja secar por completo.

Montar el espejo y colgar