5 cortes de pelo que se ven mejor al natural que con secadora
A veces, guardar la secadora por unos días puede ser la mejor decisión para tu melena
No todos los cortes de pelo necesitan horas de peinado para verse bien. De hecho, algunos fueron diseñados para que el cabello encuentre su forma de manera natural, aprovechando sus ondas, rizos o caída sin depender del calor.
Además de facilitar la rutina diaria, reducir el uso de la secadora ayuda a prevenir el resecamiento, las puntas abiertas y la pérdida de brillo. Si buscas un cambio de look práctico y favorecedor, estas opciones son una excelente elección.
Estos cortes de pelo te hacen lucir más hermosa sin usar la secadora: uno a uno
De acuerdo con un artículo de Glamour, la clave está en elegir un corte que distribuya el peso del cabello correctamente y permita que su textura haga el resto. El resultado es una melena con volumen, definición y un acabado relajado que requiere muy poco esfuerzo.
- Shaggy. Sus capas irregulares aportan movimiento y volumen desde la raíz, por lo que las ondas y los rizos toman forma de manera natural mientras el cabello se seca al aire. Es uno de los estilos que menos mantenimiento necesita.
- Bob texturizado. Este corte, que suele llegar justo debajo de la mandíbula, incorpora capas suaves que evitan un acabado rígido. Al secarse sin calor adquiere una textura desenfadada que luce moderna y muy favorecedora.
- Pixie. Al ser corto en la nuca y los laterales, el cabello se seca rápidamente sin perder volumen. La parte superior conserva un acabado natural que puede acomodarse fácilmente con los dedos y un poco de producto texturizante.
- Capas largas. Si tienes el cabello liso u ondulado, este corte elimina el peso suficiente para que la melena caiga con movimiento y mantenga una forma definida. Además, ayuda a controlar el frizz sin necesidad de recurrir constantemente a la secadora.
- Clavicut. Con un largo que descansa sobre la clavícula, este corte ofrece un equilibrio entre estructura y naturalidad. Su caída uniforme permite que el cabello refleje mejor la luz y conserve un aspecto pulido incluso cuando se seca al aire.