5 cortes de pelo que se ven mejor al natural que con secadora

No todos los cortes de pelo necesitan horas de peinado para verse bien. De hecho, algunos fueron diseñados para que el cabello encuentre su forma de manera natural, aprovechando sus ondas, rizos o caída sin depender del calor.

Además de facilitar la rutina diaria, reducir el uso de la secadora ayuda a prevenir el resecamiento, las puntas abiertas y la pérdida de brillo. Si buscas un cambio de look práctico y favorecedor, estas opciones son una excelente elección.

Estos cortes de pelo te hacen lucir más hermosa sin usar la secadora: uno a uno

De acuerdo con un artículo de Glamour, la clave está en elegir un corte que distribuya el peso del cabello correctamente y permita que su textura haga el resto. El resultado es una melena con volumen, definición y un acabado relajado que requiere muy poco esfuerzo.

