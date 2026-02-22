Muere querida tiktoker a los 22 años; su hermana gemela la despide con desgarrador mensaje: “Ha dejado una huella imborrable”

Una nueva tragedia en el mundo de las redes sociales. Muere la querida tiktoker de 22 años, Chidubem Marion Agwulonu, mejor conocida en el mundo de las redes sociales como Dubem. Su hermana gemela, Dumebi, confirmó la triste noticia al despedirla con un desgarrador mensaje: “Ha dejado una huella imborrable”. Aquí te compartimos los detalles.

También te puede interesar: Muere famosa influencer tras someterse a una cirugía estética: tenía 27 años y dos hijas pequeñas

Muere la querida tiktoker Dubem: su hermana gemela la despide con triste mensaje

La muerte de Dubem se confirmó a través de un comunicado emitido vía TikTok, en la cuenta compartida de las hermanas (@de_twin1). Como era de esperarse, la noticia conmovió a su comunidad en redes sociales, pues llegó de manera repentina. Al momento, se desconoce la causa de muerte de la joven, quien se informa que no tenía ningún tipo de enfermedad o antecedente médico. Tanto Dubem como Dumebi se habían convertido en unas de las influencers con mayor renombre en Nigeria, pues sus videos de baile y estilo de vida lograban cautivar a más de uno. A continuación, el comunicado en el que se confirmó el lamentable deceso:

"La familia de Sir Ambrose Agwulonu de Umuogbe Umuanuma Nguru, Gobernador General de Aboh Mbaise en el estado de Imo, anuncia el fallecimiento de su querida hija, hermana, tía y sobrina, cuya corta pero impactante vida ha dejado una huella imborrable en sus corazones", se lee en el comunicado. “Su corta pero impactante vida ha dejado una huella indeleble en nuestros corazones y lloramos su pérdida con tristeza".

Por su lado, Dumebi compartió una carta abierta a su gemela en la descripción de la publicación, en la que se lee lo siguiente: "¿Por dónde empiezo? Parece imposible resumir toda una vida de momentos compartidos, risas y un vínculo que sólo nosotras entendíamos. Desde el momento en que entramos juntas a este mundo, fuimos inseparables; dos mitades de un todo", escribe la joven.

¿Quién era la tiktoker Dubem? Así fue la trayectoria de Chidubem Marion Agwulonu en redes sociales

Con casi 150 mil seguidores en TikTok y cerca de tres millones de likes, las gemelas Agwulonu destacan entre las creadoras de contenido más queridas de todo Nigeria. Sus vídeos en redes consistían en hacer bailes en tendencia y mostrar su día a día, además de subir una que otra publicación con un toque de humor.

Descanse en paz, Chidubem Marion Agwulonu.