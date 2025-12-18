Muere actor de cine para adultos en un terrible accidente; así fueron los hechos

Se confirmó en horas recientes que el actor de cine para adultos falleció el pasado lunes 15 de diciembre. Incluso uno de sus conocidos indicó en su cuenta de ‘X’ que lo vería al día siguiente, esto sin tomar en cuenta que sufriría un accidente. Lane V. Rogers era un joven de 31 años que ganó bastante popularidad por su desempeño en ese tipo de producciones y así vivió sus últimos momentos.

¿Qué le pasó al actor, Lane V. Rogers para morir trágicamente?

En los Estados Unidos reportó TMZ que el hombre conocido artísticamente como Blake Mitchell murió por un traumatismo contundente. Las autoridades de Oxnard compartieron que esto fue provocado por un choque que sostuvo contra un tráiler de carga. Murió al instante y el conductor del otro vehículo cooperó totalmente para esclarecer los hechos del percance.

Con esto y sin hacer conjeturas del choque, las autoridades indicaron que el accidente que le quitó la vida fue tras manejar en su motocicleta y de manera inmediata tras impactarse fuertemente en la cabeza. Por ello, las reacciones tras lo acontecido no se han hecho esperar, pues se indica que el joven de 31 años era una persona sumamente agradable.

¿Quién es este actor que falleció en un accidente de motocicleta?

Lane Vincent Rogers comenzó su carrera en el medio al entrar como modelo de webcams en 2014. Posteriormente se unió a los contenidos audiovisuales como lo es el cine, gracias al filme llamado Take It From Blake. Y con el auge de ciertas plataformas, se contrató con OnlyFans. Ante eso su popularidad creció en meses recientes, todo esto relacionado al contenido erótico propio de dicha parte de la industria.

Ante la noticia, sus seguidores se encuentran en shock al enterarse de un final de vida bastante terrible. Tanto conocidos, como familiares y fanáticos han dejado su pésame, pues se presume que era una persona bastante amable y cariñosa con los demás. Por eso, la petición general de los comentarios en redes es para que su alma descanse en paz.