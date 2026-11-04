Así reaccionó José Eduardo Derbez sobre la nueva relación de Paola Dalay

El actor y conductor mexicano, José Eduardo Derbez, rompió el silencio luego de que Paola Dalay hiciera público su nuevo romance con el futbolista César Romo a pocas horas de anunciar su separación. Ante el revuelo causado en redes sociales y la rápida atención mediática hacia la nueva etapa sentimental de su expareja, el hijo de Eugenio Derbez decidió pronunciarse para aclarar cuál es su postura actual.

Lejos de entrar en confrontaciones públicas, el integrante de Miembros al Aire se enfocó en el compromiso que ambos mantienen por la crianza de su pequeña hija, Tessa. Con sus palabras, buscó calmar la especulación en torno al fin de sus casi siete años de relación y poner fin a los rumores sobre los verdaderos términos en los que quedó su vínculo tras la ruptura.

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¿Qué dijo José Eduardo Derbez tras enterarse del nuevo pretendiente de Paola Dalay?

Ante los medios de comunicación, José Eduardo Derbez abordó de manera tranquila y madura el romance entre su expareja, Paola Dalay, y el futbolista César Romo. El conductor aclaró que la separación era una decisión tomada tiempo atrás, por lo que ya estaba enterado de la nueva relación.

El actor se mostró dispuesto a conocer a la pareja de Paola pensando en su hija Tessa, expresó:

“Tiene que elegir bien con quién va a estar porque ya tiene una hija... si me lo quiere presentar que me lo presente… no sé si una amistad como tal, por lo menos saber con quién va a estar conviviendo mi hija”.

Derbez confirmó que él continúa soltero y enfocado en su trabajo, al tiempo que pidió frenar las críticas y ataques dirigidos hacia Paola. Con ello, demostró su deseo de mantener la paz familiar y dar vuelta a la página sin mayor drama mediático.

¿Quién es la nueva pareja de Paola Dalay?

La persona con la que está saliendo Paola Dalay es el futbolista César Romo, defensor de 30 años que juega para el equipo Raniza FC en la Kings League Américas.

Tras confirmarse su separación de José Eduardo Derbez, la influencer aclaró que no son novios formalmente todavía, pero que se encuentran en una etapa de "saliendo y conociéndose". Asimismo, Dalay enfatizó que conoció al deportista tiempo después de haber terminado de manera privada su relación con el actor, descartando rotundamente cualquier tipo de infidelidad.