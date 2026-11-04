“Una persona con adicciones": Paola Dalay sobre su matrimonio con José Eduardo Derbez

Tras anunciar su inesperada separación de José Eduardo Derbez, Paola Dalay encendió la polémica en redes sociales. La creadora de contenido le dio me gusta a un comentario en TikTok que señalaba lo difícil que resulta mantener una relación con una persona con problemas de alcoholismo.

Aunque la influencer negó cualquier infidelidad y confirmó estar saliendo con el futbolista César Romo, su gesto fue interpretado como una fuerte indirecta. La reacción ha reavivado las especulaciones sobre las verdaderas razones del fin de su historia juntos.

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¿Qué dijo Paola Dalay sobre su ex pareja?

Tras anunciar su separación de José Eduardo Derbez, Paola Dalay desató una gran polémica en redes sociales al reaccionar a la opinión de una seguidora. Aunque la influencer no emitió un comunicado directo atacando al conductor, su actividad en TikTok dejó al descubierto los posibles motivos de la ruptura.

La controversia se encendió cuando Paola le dio like a un comentario que señalaba de forma explícita: “Tal vez ella pensó que con el matrimonio podía hacer cambiar a José Eduardo con el alcohol. Es bien difícil llevar una relación con una persona con adicciones”. Este gesto fue interpretado de inmediato por los usuarios como una clara indirecta hacia el actor.

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Por otro lado, para frenar las especulaciones sobre supuestas infidelidades, la creadora de contenido aclaró que comenzó a salir con el futbolista César Romo. Asimismo, aseguró que mantiene una buena relación con Derbez por la crianza y el bienestar de su hija en común, Tessa.

¿Cuántos años estuvieron juntos Paola Dalay y José Eduardo Derbez?

Paola Dalay y José Eduardo Derbez mantuvieron una relación sentimental durante casi siete años. Su historia de amor comenzó a finales de 2019, cuando se conocieron a través de mensajes en redes sociales y poco después iniciaron su noviazgo en la Ciudad de México.

A lo largo de casi siete años juntos, compartieron viajes, proyectos y momentos familiares destacados, siendo el hito más importante el nacimiento de su hija Tessa en 2024. Tras casi siete años compartidos, hicieron oficial su separación en noviembre de 2026, asegurando mantener una relación respetuosa y cordial para priorizar la crianza de su pequeña.