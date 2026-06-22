¿Famosa actriz de novelas murió por la mordida de un mono? Esto es lo que se sabe a días de su fallecimiento

La muerte de la actriz turca Ece İrtem sorprendió a los fans de las telenovelas turcas, pues solo tenía 35 años de edad. El fallecimiento ocurrió el pasado 15 de junio en Estambul. En ese momento, los primeros reportes apuntaban a un infarto repentino, pero ha surgido una nueva hipótesis que ha capturado la atención de seguidores y los medios: Al parecer, la actriz habría sido mordida por un mono durante su viaje a Tailandia y esto podría haber deteriorado su salud. Por lo pronto, se sabe que continúan las investigaciones.

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¿Qué ocurrió con Ece İrtem antes de su fallecimiento?

De acuerdo con lo que han difundido algunos medios turcos, la actriz se encontraba en su casa junto a su mamá, quien la estaba cuidando. De pronto, ella sufrió una compensación. Ella logró ser atendida por los servicios de emergencia. Fue ahí cuando en un inicio se pensó que la causa de muerte habría sido un infarto, pero las investigaciones continuaron debido a que algunos elementos no resultaban completamente concluyentes para la familia.

¿Por qué una mordida de mono forma parte de la investigación?

La hipótesis surgió debido a un incidente ocurrido pocos días antes de su muerte. Resulta que durante un viaje a Tailandia, Ece İrtem habría sido mordida por un mono. Ellos habían descubierto que la actriz tenía marcas en el brazo izquierdo, por lo que esta está siendo considerada para una autopsia.

Los familiares sospechan que esas mordidas tuvieron algo que ver con su lamentable fallecimiento. Ellos buscan que se aclare el caso para definir si fue una infección derivada del ataque que tiene que ver.

¿Qué síntomas presentó la actriz?

Otro detalle que se reveló es que, antes de morir, ella comenzó a experimentar diversos malestares físicos. Según lo que relató su madre, ella sufría de debilidad general, cansancio y problemas estomacales. Por el momento, solo queda esperar a conocer los detalles que pueda revelar la policía.

