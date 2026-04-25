Ángela Aguilar emitió un contundente mensaje para Nodal en medio del escándalo

Desde que anunciaron su relación, Christian Nodal y Ángela Aguilar han estado envueltos en polémica constantemente. Hace semanas su historia sumó un nuevo capítulo ya que se rumorea que atraviesan una crisis que los llevó a separarse.

Noticias Quintana Roo del 24 de abril 2026

El motivo de la discusión es que a la cantante no le habría gustado la elección de la modelo que participó en el último video de Nodal llamado “Un vals”. Esto habría ocasionado que Aguilar abandonara la casa que compartía con su esposo.

A esto se le suma otro escándalo ya que la cantante habría tenido una relación con un reconocido deportista mexicano. En medio de esto es que Aguilar habría emitido un mensaje para su esposo.

¿Qué mensaje le dedicó Ángela Aguilar a su esposo?

Ángela Aguilar se encuentra en el medio de la supuesta relación con un deportista y la separación con Nodal. En este contexto es que la cantante decidió hacer una publicación en su cuenta de Instagram donde le dedica un romántico mensaje a su esposo Christian.

La supuesta separación ha mantenido en vilo a sus más de 10 millones de seguidores de Instagram, por lo que decidió ponerles fin a los rumores con un mensaje romántico. Así es que podemos ver a los dos cantantes disfrutando de un paseo a caballo.

Esto rompería los rumores.|Instagram

Así es que han dejado en claro que está muy enamorada de su esposo ya que añadió a la publicación un corazón mientras estaba grabando a Christian Nodal. La respuesta del cantante fue un beso para Ángela por lo que se rompería el rumor de la crisis.

Luego de todo este escándalo que incluso los habría llevado a discutir con Pepe Aguilar, todo se habría calmado anoche cuando los cantantes decidieron compartir contenido en sus cuentas. Sin embargo, la boda religiosa sigue cancelada por el momento ya que se realizaría en el mes de mayo.