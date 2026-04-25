Exhiben nuevo amorío de Christian Nodal en plena reconciliación con Ángela Aguilar

La historia de Christian Nodal y Ángela Aguilar, suma un nuevo capítulo que tiene al “Forajido” como acusado. Luego de una supuesta separación de la pareja, todo indicaría que se han reconciliado, pero al cantante se le sumó una nueva amante.

De acuerdo con la información manejada por Javier Ceriani, Nodal habría tenido 5 amantes a las cuales se le suma una más. Además, el periodista vinculó sentimentalmente Ángela Aguilar con otro hombre.

¿Quién es la amante de Christian Nodal?

El periodista argentino, manifestó que Christian Nodal habría tenido una relación con Ardis cuando aún estaba en pareja con Cazzu. Este vínculo se habría terminado un día antes de que oficializara su noviazgo con Ángela Aguilar, el 9 de junio de 2024.

Ardis figura en su cuenta de Instagram como @ardisbaby_lmf y cuenta con 94,700 seguidores y ha tomado mucha relevancia en el medio del escándalo de la pareja de Nodal y Ángela Aguilar.

De acuerdo con la información proporcionada, Nodal y Ardis habrían tenido una relación cuando el cantante ya estaba por finalizar con Cazzu y comenzando con su actual esposa. “Estamos hablando que estamos saliendo de Cazzu y entrando en Ángela, y cuando iban a entrar y a salir, ¡había otra persona!”, dijo Ceriani.

El análisis del periodista fue muy particular ya que manifestó que Ardis tiene cabeza de Ángela y cuerpo de Cazzu. Además, comparó su estilo con el de Belinda y Dagna Mata, la modelo que apareció en el último videoclip “Un Vals”.

Otro dato interesante es que Ardis no habría quedado conforme con la manera en la que Nodal terminó la relación. El cantante quedó comprometido ya que había dado varios “me gusta” a las publicaciones de la joven en el año 2024.

Para el periodo comprendido entre junio y septiembre del 2024 ya no había interacciones de Nodal en la cuenta de Ardis. Sin embargo, por el momento ambos se siguen en Instagram.