Luto en la música: Muere querida artista mexicana tras ser hospitalizada por grave enfermedad

La industria de la música en México está de luto. Muere Lupita García, querida vocalista y tecladista del grupo Musical Milagro, tras permanecer hospitalizada por un tiempo prolongado debido a una grave enfermedad. La noticia fue confirmada por la agrupación chihuahuense a través de un comunicado emitido vía redes sociales:

“Con profunda tristeza en nuestros corazones, lamentamos informarles que hoy, miércoles 25 de marzo, nuestra querida Lupita partió al cielo al lado de nuestro señor. Muchas gracias a todas y a todos por sus oraciones y buenos deseos para con Lupita y la familia García!!!”, se lee en el escrito, que también comparte detalles sobre el funeral de la cantante.

¿De qué murió Lupita García, vocalista del grupo Musical Milagro?

Lupita García falleció tras una larga estancia en el Hospital Central Universitario de Chihuahua, debido a una insuficiencia renal crónica. Si bien la artista se estaba sometiendo a frecuentes hemodiálisis, además de estrictos cuidados y tratamientos hospitalarios, lamentablemente, su sistema no aguantó más y perdió la vida este miércoles, 25 de marzo, tras una larga lucha contra la enfermedad.

¿Quién era Lupita García?

Lupita García, cuyo nombre completo era Guadalupe García Morales, no sólo fue la voz principal y tecladista del grupo Musical Milagro, sino que también se convirtió en la imagen e identidad de la agrupación. Si bien Guadalupe nació con ceguera, esto no fue impedimento para desarrollarse como una impecable instrumentista. Sin embargo, su impacto va más allá de lo musical, pues su carisma, energía y alegría era lo que realmente se llevaba la atención en cada presentación.

¿Qué canciones toca el grupo Musical Milagro?

Grupo Musical Milagro es una agrupación familiar radicada en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, con presentaciones frecuentes en la Plaza de Armas de la ciudad. Entre sus canciones más queridas destacan títulos como “Baila que baila”, “Un Rol Por Mi País”, “No se va” y “La Bebe”, por mencionar algunas.

Descanse en paz, Lupita García, vocalista y tecladista del grupo Musical Milagro.