Estos son los segundos que debes mantenerte en la plancha para fortalecer el abdomen

La ‘plancha’ es un ejercicio que se destaca por trabajar la espalda, hombro, brazos, glúteos y abdomen, en el que no se necesita de equipo específico para su realización, una gran alternativa que fácilmente puedes intentar en casa.

Caminos de la Vida | Programa 12 Mayo 2026

Entre los usuarios ha surgido la duda sobre cuánto tiempo debemos hacerlo para poder fortalecer el abdomen. Te detallaremos los segundos que recomiendan los expertos para poder ver el resultado.

¿Cuánto tiempo debo hacer la plancha para ver resultados?

Aunque hay un tiempo que te puede ayudar a activar los músculos con la plancha, es importante considerar nuestro nivel de resistencia física, ya que de eso dependerá nuestra mejora. Si eres un principiante que está empezando, debes hacer el ejercicio en un lapso de 15 a 30 segundos.

Pero si ya cuentas con cierta experiencia haciendo el ejercicio, puedes extenderte a 30 a 45 segundos, mientras que quienes ya están con un nivel más avanzado podrán aumentar su tiempo a 1 minuto u optar por aplicar diferentes variantes del ejercicio para fortalecer el abdomen.

Claramente, para ver un resultado óptimo, debemos hacerlo repetidamente, por lo que se recomienda implementar la rutina 3 a 4 veces por semana; se espera que en unas 8 semanas veamos una mayor definición de los músculos.

#Entrenamiento #Plancha #CoreStrength #Estabilidad #Bienestar #WorkoutTips ♬ Club/House/Cool/DJ(1305410) - Kaori Tani @benjazalez_coach 🔝 ¿Buscas un ejercicio que desafíe tu core y mejore tu estabilidad? ¡Prueba la plancha con toque de hombros! 🔥 🌟 3 razones por las que debes realizar este ejercicio: 1️⃣Fortalece tu core: Trabaja los músculos abdominales y lumbares para una zona media más fuerte. 2️⃣Mejora la estabilidad: Al alternar el toque de hombros, mejoras el equilibrio y la coordinación. 3️⃣Aumenta la resistencia: Mantener la plancha mientras tocas los hombros incrementa la resistencia de todo tu cuerpo. 🎥 Mira el video para aprender la técnica correcta y añade este ejercicio a tu rutina hoy mismo. ¡Tu cuerpo te lo agradecerá! #Fitness

¿Cuál es la forma correcta de hacer una plancha?

El tiempo es indispensable para fortalecer el abdomen, pero es fundamental la técnica que apliquemos, ya que esto nos ayudará a tener mejores resultados con la ‘plancha’, además de evitar lesiones físicas. Realiza lo siguiente:

Procura que el cuerpo tenga una línea recta. Apoya los antebrazos con los codos, procurando que se encuentren bajo los hombros. Apriete los glúteos, active el abdomen y no permita que la cadera se caiga. No arquees la espalda, no eleves en exceso la cadera y no tenses el cuello.

Con todos estos consejos lograrás trabajar tu cuerpo, empleando una técnica que se ha destacado por tener buenos resultados físicos. Recuerda ser consistente para poder ver un buen desempeño de tu abdomen.