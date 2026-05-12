Identifican a presuntos cómplices que tuvo la suegra de Carolina Flores mientras huía

Pasan los días y las investigaciones también siguen su curso en uno de los casos más dramáticos de los años recientes. El fallecimiento de Carolina Flores por culpa de los impactos de bala recibidos han calado fuerte en la opinión pública y se indica que ya hay presuntos culpables de ayudar a Érika N en su huida. Esto es lo que se sabe de las personas que también estarían en la mira de las autoridades.

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¿Quién ayudó a Érika N en su escape tras matar a Carolina Flores?

Una creadora de contenido que ha tenido relevancia en la conversación es La Parcero Jostin, que es una colombiana que radica en Venezuela. Este último país es el sitio donde la señora Érika N estaba escondida hasta su detención. Según la influencer, la mamá de Alejandro Sánchez dejó cartas precisamente para su hijo, donde especificaba quiénes le ayudaron y dónde la podía encontrar.

Estos documentos formarían parte de la carpeta de investigación en contra de la señora que días antes habría concretado el asesinato de la ex reina de belleza, Carolina Flores. Y según las confesiones - vía cartas - de la señora… quienes le habrían ayudado a escapar son los propios familiares que le mandaron dinero para seguir escapando hasta el país sudamericano.

Según lo dicho por la ya mencionada personalidad de internet, Érika N siguió en contacto con sus hermanos (quienes le mandaron dinero) y su hijo. Así la señora se mantuvo en el fraccionamiento residencial donde estaba, en lo que las investigaciones en México seguían con su curso. Sin embargo, aún no hay confirmación por parte de las autoridades.

@laparcerajostin Carolina Flores fue asesinada por su suegra en México, y luego la suegra se fugó a Venezuela, pero dejó cartas relatando el Feminicidio que cometió y como fue viviendo su proceso día a día ♬ sonido original - Laparcerajostin

¿Ya hay condena para Érika N tras matar a Carolina Flores?

En el ámbito mediático se ha seguido el caso y exigido justicia para Carolina Flores, quien fue catalogada como víctima de feminicidio. En ese sentido, se habla de la existencia de pruebas través de las cartas que han sido multi comentadas desde los días de la detención de la madre de Alejandro Sánchez.

Allí habría confesado el crimen, que estaba enojada con la ex reina de belleza y que todo lo sucedido la tenía muy triste. Sin embargo, todo esto han sido “filtraciones” de distintos medios. Por ahora siguen las investigaciones mexicanas e internacionales, para darle cierre a un terrible acontecimiento que terminó en el final de la vida de la joven de 27 años.