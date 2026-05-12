¡Del mandil a host digital! Así fue el PASO de Leslie Gallardo por MasterChef Celebrity 2025

Leslie Gallardo fue confirmada como la host digital de MasterChef 24/7 y de inmediato causó furor en redes sociales, sobre todo porque los internautas se encargaron de recordar que la influencer ya participó antes en el reality… ¡no se llevó el primer lugar, pero sí protagonizó varios momentos memorables!

¿Cómo le fue a Leslie Gallardo en MasterChef Celebrity 2025?

Fue a finales de marzo del 2025 que MasterChef Celebrity arrancó con una nueva emisión en la que la presencia de la influencer y nuestra ahora host digital Leslie Gallardo llamó la atención de los fans de la cocina.

Acompañada de celebridades como Dani Valle, Herly y Ofelia Medina, Leslie Gallardo sorprendió a más de una persona... ¡y a los jueces! con sus deliciosos platillos que le permitieron avanzar muchísimo en la competencia a pesar de que los chefs se volvían cada vez más estrictos.

Sin embargo, las exigencias culinarias avanzaron a tal punto que Leslie ya no pudo continuar en la cocina: en junio del 2025, Gallardo se convirtió en la eliminada número 13 de la competencia luego de participar en un tenso reto al lado de Plutarco Haza, Bárbara Torres y Ofelia Medina.

En aquella ocasión, Leslie Gallardo eligió los siguientes ingredientes para su reto de eliminación: azúcar mascabado, papa, corte estilo Nueva York, cebollas, ajo y pimiento morrón; lamentablemente, los jueces no le dieron el visto bueno al platillo de la joven.

De esta forma, Leslie Gallardo terminó su paso por MasterChef Celebrity 2025; sin embargo, la experiencia fue tan buena para ella que ahora volverá como nuestra flamante host digital... ¡verá de nuevo a los jueces y a la estufa, algo que le emociona muchísimo!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces estará compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción tampoco tendrá cambios y conservará a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 2026.

¿Cuándo se estrena MasterChef México 2026 y cómo ver el 24/7?

El estreno de MasterChef 2026 es el domingo 17 de mayo en punto de las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO. Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO, entonces podrás sintonizar el 24/7 desde Disney+; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.