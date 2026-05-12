Kenia Os rompe el silencio y revela la verdad sobre la supuesta enemistad con Danna y Belinda: ¿ya no habrá colaboración?

Los fans de Kenia OS , Belinda y Danna Paola están decepcionados porque todavía no se lanza la esperada colaboración entre las artistas, después de que confirmaran que trabajaban en un proyecto especial. Sin embargo, la novia de Peso Pluma rompió el silencio y reveló la verdadera razón por la que la canción sigue sin estrenarse.

¿Qué dijo Kenia Os sobre la colaboración con Belinda y Danna Paola?

Kenia OS comentó en el podcast de Roberto Martínez que los rumores sobre una supuesta enemistad entre ella, Belinda y Danna Paola son completamente falsos. Incluso aseguró que mantienen una buena relación y que la colaboración sigue en pie.

La cantante confirmó que la canción ya está prácticamente terminada e incluso ya fue grabada, pero diversos compromisos profesionales retrasaron el lanzamiento.

“Nos pusimos de acuerdo, pero Beli se fue a España y se movieron las agendas. Danna se empezó a enfocar en su álbum; yo en mi álbum, y las disqueras empezaron a ver los temas legales y todo se empezó a pausar y a poner bien lento. Estamos esperando a que se nos despause”, explicó la intérprete.

Con estas declaraciones, Kenia Os dejó claro que la colaboración no está cancelada, como muchos usuarios especulaban en redes sociales. Además, confesó que este tipo de rumores suelen afectarle porque constantemente se generan polémicas inexistentes alrededor de su carrera.

Actualmente, la cantante vive uno de los mejores momentos de su trayectoria artística. Además de mantenerse activa con nueva música, también ha lanzado productos de belleza como su perfume y continúa realizando presentaciones por distintas ciudades de México.

¿A qué huele el perfume de Kenia Os?

El perfume de Kenia OS tiene una composición olfativa sensorial con notas dulces, especiadas y cálidas.

Notas de salida: cardamomo y chile rojo.

cardamomo y chile rojo. Notas de corazón: caramelo y sal.

caramelo y sal. Notas de fondo: vainilla, tabaco y cashmere wood.

¿Cuáles son los próximos conciertos de Kenia Os en México?

Kenia OS todavía tiene varias fechas pendientes en su gira por México y algunas presentaciones aún cuentan con boletos disponibles.