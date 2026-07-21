Muere reconocida influencer tras realizarse una cirugía estética; la clínica era ilegal e investigan los hechos

¡La noticia ha tomado a todos por sorpresa! Se ha dado a conocer la muerte de una reconocida influencer, quien a sus 52 años acudió a una clínica para someterse a una cirugía estética. Sin embargo, las causas de su inesperado fallecimiento han generado mucho ruido, en especial al darse a conocer que el centro médico al que acudió era ilegal.

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Hasta el momento, las autoridades ya investigan los hechos para poder aclarar cómo ocurrió todo. Para que no te pierdas de los detalles, te explicaremos de quién se trata y lo que se sabe sobre el lamentable deceso.

¿Qué le pasó a Adriana Manotas?

Adriana Manotas fue una creadora de contenido que entró a un edificio que no contaba con las señalizaciones adecuadas, las cuales indicaran que se trataba de un hospital o centro médico.

Mediante las cámaras de seguridad, es posible ver que la mujer fue sacada del lugar por varios hombres para después ser subida a un vehículo a las 10 de la mañana, 3 horas después de ingresar a la edificación.

Fue trasladada a la Cruz Roja; aunque recibió atención médica y el personal hizo lo posible, no fue suficiente, ya que falleció. Las autoridades mencionan que su causa de muerte fue por un paro cardiaco.

Supuestamente, la reconocida influencer se sometió a una liposucción, en la que sufrió una intoxicación por los medicamentos utilizados. Aunque el caso sigue siendo investigado, se sabe que la clínica ilegal en la que se hizo la cirugía estética ya había recibido varias sanciones, además de que no contaba con los permisos requeridos para operar.

¿Quién era Adriana Manotas?

Adriana Manotas fue una reconocida influencer de 52 años de origen colombiano que se había hecho popular por compartir en sus redes sociales cuál era su estilo de vida.

En su cuenta de Instagram contaba con más de 23 mil seguidores, quienes se mantenían atentos a sus publicaciones e historias. Al darse a conocer su inesperada muerte, sus publicaciones se han llenado de comentarios de despedida, en los que los usuarios lamentan los hechos y envían condolencias a sus familiares. Por ahora hay que esperar a que investiguen los hechos, para que se dé a conocer los nuevos datos que encuentren de su inesperada muerte en la clínica ilegal en la que se realizó la cirugía estética.