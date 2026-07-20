Muere reconocida modelo y actriz LaToya Malcolm, ¿De qué murió y quién era?

Recientemente se dio a conocer una triste noticia que ha consternado al mundo de los certámenes de belleza, pues la reconocida modelo, actriz, instructora de baile LaToya Malcolm, una de las personalidades más destacadas dentro de este ámbito, desconcertando a miles de seguidores.

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La noticia se dio a conocer luego de que la cuenta oficial de Miss Universo Jamaica compartiera una emotiva publicación donde se despedían de la joven, donde decía lo siguiente:

“Lamentamos el fallecimiento de LaToya Malcolm, exalumna de MUJ, quien compitió con orgullo en el concurso Miss Universo Jamaica 2024.

Nuestras condolencias y oraciones están con su familia, amigos y seres queridos.

Descansa en paz, LaToya. Nunca te olvidaremos”.

¿Quién era la modelo LaToya Malcolm?

Hace algunos años fue que el mundo conoció el nombre de LaToya gracias a su trabajo como modelo, conductora actriz, bailarina y reina de belleza en Jamaica, siendo que con 35 años se logró consolidar como una de las figuras más representativas de aquél país.

Aunque en 2024 fue que compitió en Miss Universo, esta quedó dentro de las finalistas, dejando una gran paso dentro del certamen y con ello ganándose el cariño de miles de seguidores de todas partes del mundo.

Tenía más de 10 años trabajando como actriz y animadora en Jamaica, haciéndose de un gran lugar dentro de la televisión local, donde también dejó ver su faceta como bailarina profesional, siendo una de las modelos más multifacéticas y versátiles.

¿De qué murió LaToya Malcolm?

Por ahora no se ha compartido información oficial sobre las causas de la partida de LaToya Malcolm, aunque más medios internacionales han replicado información sobre esta.

De momento, la organización únicamente se ha enfocado en compartir su muerte y sus familiares y personas cercanas se han mantenido reservados.