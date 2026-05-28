Muere repentinamente reconocido narrador de futbol y basquetbol en México

El mundo del deporte en México está de luto, luego de que se confirmara la devastadora noticia de la muerte de Manuel Hernández, de 48 años, reconocido narrador y comentarista deportivo que se convirtió en una de las voces más queridas del futbol y basquetbol en Tamaulipas. La noticia la dio a conocer el medio donde trabajaba a través de sus redes sociales. Hasta el momento no se ha revelado la causa de muerte.

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¿Quién era Manuel Hernández?

Manuel Hernández fue un reconocido periodista, narrador y comentarista deportivo originario de Veracruz que construyó una sólida y destacable trayectoria en radio y televisión dentro del estado de Tamaulipas. Con el paso de los años logró posicionarse como un referente para miles de aficionados gracias a sus coberturas deportivas. Su voz era reconocible dentro del mundo del futbol y basquetbol, siempre apasionado y cercano a su audiencia.

¿De qué murió el reconocido periodista deportivo?

Hasta este momento se desconoce la causa de muerte. La noticia se dio a conocer en el medio en el que colaboraba, donde a través de redes sociales compartieron un mensaje lamentando profundamente su muerte. En ese mismo comunicado destacaron su profesionalismo, su entrega al periodismo deportivo y la huella que dejó dentro del medio. Sus seguidores no tardaron en lamentar su pérdida y recordar su trayectoria en el mundo del deporte en Tamaulipas.

El deporte en Tamaulipas pierde una voz emblemática

El estado de Tamaulipas se despide de una voz que acompañó durante años partidos, llenando de emoción a miles de aficionados. Para muchos seguidores del deporte local, escuchar sus transmisiones ya formaba parte de la experiencia de vivir el futbol y el basquetbol en Tamaulipas.