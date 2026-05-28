Las plantas de interior son utilizadas para combatir malos olores en el baño, condimento en la cocina y en la mayoría de las áreas como decoración. Pero hay una parte de la casa donde las diferentes especies se ven más aesthetic. Conoce lo que significa regalar 1, 3, 5, 6 y 12 gerberas: la guía completa.

Para lograr un espacio más aesthetic, moderno y acogedor, las plantas se deben colocar junto a las ventanas (si son grandes, mucho mejor). Ello debido a que las diferentes especies de interior requieren de luz natural indirecta para sobrevivir. Esta es la zona del hogar para colocar la bugambilia y lograr una explosión de flores.

En qué parte de la casa poner plantas de interior para que se vean más aesthetic|Pinterest

La entrada de luz natural por las ventanas hará que las hojas de cualquier planta resalten y creen un ambiente aesthetic o tipo loft moderno. Puedes colocar las especies en macetas de cemento, barro o negras mate para un estilo más elegante.

Las plantas que puedes poner cerca de las ventanas para que se vean aesthetic

La gran mayoría de plantas de interior se pueden poner cerca de una ventana, pero hay algunas especies que resaltan más, como lo son las monsteras o Ficus lyrata, mejor conocidas como hoja de violín.

