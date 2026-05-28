En qué parte de la casa poner plantas de interior para que se vean más aesthetic
Hay especies para poner en todas las zonas de la casa, pero hay un lugar donde lucen mejor
Las plantas de interior son utilizadas para combatir malos olores en el baño, condimento en la cocina y en la mayoría de las áreas como decoración. Pero hay una parte de la casa donde las diferentes especies se ven más aesthetic. Conoce lo que significa regalar 1, 3, 5, 6 y 12 gerberas: la guía completa.
Para lograr un espacio más aesthetic, moderno y acogedor, las plantas se deben colocar junto a las ventanas (si son grandes, mucho mejor). Ello debido a que las diferentes especies de interior requieren de luz natural indirecta para sobrevivir. Esta es la zona del hogar para colocar la bugambilia y lograr una explosión de flores.
La entrada de luz natural por las ventanas hará que las hojas de cualquier planta resalten y creen un ambiente aesthetic o tipo loft moderno. Puedes colocar las especies en macetas de cemento, barro o negras mate para un estilo más elegante.
Las plantas que puedes poner cerca de las ventanas para que se vean aesthetic
La gran mayoría de plantas de interior se pueden poner cerca de una ventana, pero hay algunas especies que resaltan más, como lo son las monsteras o Ficus lyrata, mejor conocidas como hoja de violín.
- Amarilis: Es una planta que da flores de diferentes colores durante el verano, temporada en la que tendrás que regarla durante 3 veces por semana, mientras que en invierno solo una cada 7 días.
- Kalanchoe: Otra de las plantas que da flores y que requiere de luz natural para crecer. Es preciso mencionar que no tolera el clima frío.
- Echeveria: Una de las plantas que tiene diferentes variedades, pues puedes elegir una verde grisácea, rosa o púrpura.
- Violeta africana: Esta planta requiere de luz natural indirecta, para que sus flores moradas hagan una explosión en el interior de la casa.
- Aloe vera: Esta planta requiere de mucha luz solar durante el verano, pero es en invierno donde podrás tenerla en el interior, ya que no soporta el clima gélido.