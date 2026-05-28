Manualidades de Peppa Pig: 4 ideas para crear muñecas de fieltro fáciles en casa
Si quieres dar un regalo que sea adecuado para niños y les sirva para pasar un buen rato, las manualidades de Peppa Pig son ideales y fáciles de hacer.
Las manualidades hechas con fieltro son perfectas para darle vida a juguetes muy tiernos sin tener que gastar tanto, ya que se necesitan pocos materiales y muchas veces, tampoco es obligatorio tener una máquina de coser. Lo mejor es que se pueden inspirar en las caricaturas preferidas de los niños, como Peppa Pig, para que queden personalizados y se conviertan en sus nuevos compañeros para horas de diversión.
Peluches de Peppa Pig fáciles de hacer: los modelos con fieltro que quedan hermosos para los niños
- Peppa Pig con vestido rojo. Este modelo hace referencia a la figura original de Peppa Pig que siempre trae un vestido rojo y que hemos visto en tantos capítulos. Se necesita fieltro rosa, rojo y negro. Lo primero es trazar la cabeza tomando como guía alguna imagen descargable de internet para que quede mucho más realista.
Después hay que repetir los mismos pasos con la parte del vestido, patas y zapatos. Por último, con puntadas ligeras se deben unir todas las piezas y queda listo. Puedes usarlo como decoración para puertas o hasta para forrar las libretas.
- George Pig con su dinosaurio. Si quieres tener a todos los personajes de Peppa Pig hechos en fieltro, empieza la colección con George, su simpático hermano y el dinosaurio que siempre lo acompaña en sus aventuras. Aquí se requiere fieltro rosa, azul, verde y negro. Dale forma a la cabeza y la ropa de George, para luego unir con costuras invisibles y decorar la carita con un plumón negro o trozos de foamy.
Para el dinosaurio, recorta su silueta sobre el fieltro verde, cuidando detalles como la cola y los colmillos para que quede más realista. A esta parte la puedes poner un poco de relleno sintético para que quede esponjado.
- Peppa Pig en su faceta bailarina con falda de tul. Para hacer manualidades de Peppa Pig con fieltro y sin máquina de coser, está la opción de recrearla cuando trae puesta una falda de tul. Tienes que trazar el cuerpo y rostro de manera normal, para en la parte del vestido darle volumen con trozos de tela rosa que simulen el vestuario de baile.
Lo más importante en estos modelos de juguetes hechos en casa y personalizados es agregarle sutilmente expresiones en el rostro, ya sea con trozos de fieltro perfectamente recortados, con plumón o pedacitos de foamy. Esta muñeca queda preciosa para decorar las habitaciones de las niñas que son apasionadas del ballet.
- Colección de muñecos de Peppa Pig para usar como llaveros. Otra alternativa de peluches inspirados en Peppa Pig que le fascinan a los pequeños y que pueden ser un excelente regalo para ellos, son las colección en versión miniatura de todos los personajes. Hay que seguir los mismos pasos que con los muñecos de "tamaño normal", solo que ajustando los moldes a esta escala.
Y para que los pueden llevar a todos lados, está la opción de agregarles relleno sintético que los haga ver "pachoncitos" y sumar una argolla en la parte superior para transformarlos en un charm que se cuelgue en las mochilas o llaveros.