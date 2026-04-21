Muere famosa reina de belleza mexicana en Polanco y su suegra es señalada como la principal sospechosa de quitarle la vida

La muerte de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez, originaria de Ensenada, Baja California, ha conmocionado al país luego de que se informara que fue hallada sin vida la noche del pasado miércoles 15 de abril del 2026 al interior de su departamento ubicado en la colonia Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX,

De acuerdo con versiones oficiales el cuerpo de la modelo presentaba una herida de bala en la cabeza, por lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso.

¿Quién es el principal sospechoso de la muerte de la exreina de belleza?

De acuerdo con las primeras versiones, las investigaciones están enfocadas principalmente al círculo cercano de la víctima, por lo que todo apuntaría de momento, que la suegra de Flores sería la principal sospechosa.

La mujer, quien es identificada como Erika María, aparentemente se encontraba en el departamento junto a su hijo al momento de los hechos. Asimismo, se ha señalado que la denuncia de la muerte de la modelo fue hecha horas después del crimen, lo que ha generado inconsistencias en la cronología de los hechos. De igual modo, se habría revelado que la pareja de la modelo habría señalado directamente a su madre como la presunta responsable.

Otro punto que intriga es que según versiones, personal de seguridad del inmueble no escuchó las detonaciones, además que no se registraron movimientos fuera de lo común en el inmueble.

¿Quién era Carolina Flores Gómez?

La reina de belleza Carolina Flores Gómez tenía 27 años y durante su carrera como modelo y dentro de los certámenes de belleza obtuvo títulos como Miss Teen Universe Baja California 2017, además, se consolidó como una figura destacada en su ámbito. Además de modelo incursionó como creadora digital, en sus redes compartía temas relacionados al estilo de vida.