7 alternativas modernas para reemplazar el mueble bajo lavabo y ganar espacio

Si estás pensando en remodelar tu baño y quieres probar con alternativas que aporten a la organización del lugar, no puedes olvidarte de que todos los detalles importan. Por ejemplo, el espacio que queda bajo el lavabo y que antes solía desaprovecharse, puede optimizarse con ayuda de un mueble que no sature, similar a los que están arrasando en las tendencias de decoración de interiores 2026.

El modelo de mueble que más te conviene bajo el lavabo para aprovechar el espacio de tu baño