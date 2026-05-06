7 alternativas modernas para reemplazar el mueble bajo lavabo y ganar espacio
Transforma tu baño en un espacio completamente funcional con los diseños del mueble que va bajo el lavabo, tendencia en interiores que está cada vez más fuerte.
Si estás pensando en remodelar tu baño y quieres probar con alternativas que aporten a la organización del lugar, no puedes olvidarte de que todos los detalles importan. Por ejemplo, el espacio que queda bajo el lavabo y que antes solía desaprovecharse, puede optimizarse con ayuda de un mueble que no sature, similar a los que están arrasando en las tendencias de decoración de interiores 2026.
El modelo de mueble que más te conviene bajo el lavabo para aprovechar el espacio de tu baño
- Lavabo flotante con repisas minimalistas inferiores. Las repisas son sumamente útiles y sencillos de instalar, por lo que poner un par en la parte inferior del lavabo es un acierto. Esta opción sirve cuando la estructura es flotante, pues deja todo el perímetro para almacenar productos de limpieza e higiene personal.
- Consolas tipo mesa con bandejas giratorias. Como algo práctico y que no sea complicado de armar, las consolas de estructura plana estilo mesa son ideales como complemento para el mueble bajo el lavabo, según explica The Brain and The Brawn. Para aumentar su eficacia, las bandejas de acrílico giratorias serán tus mejores aliadas.
- Carrito almacenador de acero. Para ahorrarte una instalación más minuciosa, está la opción de simular un mueble bajo lavabo con un carrito de acero y llantas incluidas. La ventaja de estos modelos es que facilitan la limpieza porque se pueden desplazar.
- Mueble con gavetas de madera. Una alternativa sofisticada y funcional, son los muebles de madera que vienen con cajones incluidos, de acuerdo con Homeedit. Van sujetos al lavabo tradicional y sirven para guardar toallas o repuestos de productos.
- Estructura metálica abierta. Una de las opciones para aprovechar el espacio que hay bajo el lavabo, son las estructuras metálicas que quedan abiertas. Puede ser de un solo eslabón o con varios como si fuera una repisa.
- Tipo baúl con almacenamiento. En este 2026, las tendencias en diseños de interiores apuestan por muebles multifuncionales y estéticos. Tal como explica 27 Store, una alternativa que nunca falla, son los modelos estilo baúl que sirven para guardar artículos en el interior y, cuando se tapan, sirven perfecto para no hacer ruido visual o hasta para sentarse.
- Mueble suspendido bajo para el lavabo. Siguiendo con las ventajas que tienen los muebles flotantes, están los diseños suspendidos que se ven minimalistas porque se ponen debajo del lavabo y no sacrifican espacio. Puede ir con puertas o abierto como si fueran repisas rectangulares.