El escurridor de platos es un accesorio importante en la cocina, pues es el utensilio en el que pondrás a secar tus platos al aire libre después de lavarlos. En el mercado hay varios tipos, todos acorde a las necesidades de cada hogar y, para que el tuyo se vea moderno, traemos para ti 5 opciones para reemplazarlo por piezas más aesthetic. Conoce el material que sustituye por completo la esponja por opciones más saludables.

De acuerdo con un artículo del portal Rumah Casa, hay varios tipos de escurridor de platos, aunque los más tradicionales son los de plástico y acero inoxidable. En la primera opción son de los populares y baratos, mientras que en la segunda son un poco más costosos, pero ofrecen durabilidad y resistencia. Conoce las 6 opciones para reemplazar repisas del baño por soluciones más limpias y elegantes.

Escurridor de platos más aesthetic

1. Lavavajillas: Una de las principales opciones para sustituir el escurridor de platos es un lavavajillas, artefacto que te lavará los trastes y además te los secará. No obstante, el artefacto es caro.

5 opciones para reemplazar el escurridor de platos por soluciones más aesthetic|Pinterest

2. Plegables o tapetes: Es una opción ideal para las cocinas con poco espacio, ya que lo puedes quitar y poner cuando tú quieras.

5 opciones para reemplazar el escurridor de platos por soluciones más aesthetic|Pinterest

3. Rejilla: Este escurridor se coloca sobre el fregadero. Ideal si cuentas con uno que tenga 2 ya que podrás lavar los trastes, mientras que en el otro los pones a secar con la rejilla que puedes poner y quitar.

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4. Natural: En recientes años salieron al mercado escurridores de plato de bambú, que le darán a tu cocina un diseño cálido y elegante.

5 opciones para reemplazar el escurridor de platos por soluciones más aesthetic|Pinterest

5. De niveles: Este tipo de escurridor cuenta con varios estantes para secar tanto los platos como los demás utensilios.

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Cabe destacar que se recomienda limpiar el escurridor de platos por lo menos una vez a la semana con agua caliente y jabón, para aniquilar por completo los residuos de comida y evitar la proliferación de bacterias.