5 imágenes para hacer sentir especial a mamá en el Día de las Madres

Estamos a pocos días de que se celebre el Día de las Madres por lo que es el momento ideal para hacer sentir especial a una de las personas más importantes. Un regalo, un mensaje, un abrazo, hay muchas maneras de poder agasajarla.

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Si por alguna cuestión no puedes estar con mamá el próximo domingo 10 de mayo, puedes enviarle un bonito mensaje con una imagen que la haga sentir especial. También puedes imprimir estas imágenes para transformarlas en tarjetas de felicitación.

¿Cuáles son las imágenes para Día de las Madres?

Imagen de cariño para mamá Kitty

Hello Kitty es un personaje muy popular por lo que es una imagen muy linda para el Día de las Madres. También puedes acompañarla con algún mensaje bonito y palabras que manifiesten lo que sientes.

Este es un bonito mensaje.|Pinterest

Feliz Día de las Madres con imagen pastel

Un pastel real o en imagen siempre es una buena opción para agradecer lo que hacen las mamás día a día. Aquí también puedes agregar un mensaje donde diga lo mucho que la quieres.

Un pastel es buen regalo.|Pinterest

10 de mayo para celebrar a mamá

Aquí nos encontramos con dos pandas abrazados que representan el amor incomparable. Así vas a poder demostrarle a mamá lo mucho que la amas y que es única e incomparable.

Los pandas evocan ternura.|Pinterest

Feliz Día de las Madres con mensaje especial

Esta es una gran opción para quienes buscan frases bonitas sin muchos dibujos. Lo importante es que le demuestres a mamá lo mucho que la amas con frases sinceras.

Brinda un bonito mensaje.|Pinterest

Amor para mamá

Por último, tenemos esta opción con unas palabras muy bonitas. Envía o imprime esta tarjeta para acompañarla con un abrazo para mamá.

Un bonito mensaje.|Pinterest

Estas tarjetas son hermosas, pero también puedes personalizarlas o bien acompañarla con algún otro mensaje que haga sentir a mamá especial. Sería un buen gesto si lo acompañas con tus propias palabras para expresar lo que sientes.