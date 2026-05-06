Estamos a pocos días de celebrar el Día de las Madres, la cual es la excusa perfecta para cambiar los planes tradicionales y apostar por algo más original, creativo y lleno de cariño. Un cine en casa puede transformarse en el escenario ideal para celebrar a mamá sin salir de casa, además, que combina con comodidad, nostalgia y momentos únicos en familia.

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Recuerda que esta fecha es para estar unidos así que este plan no solo se trata de ver películas, sino de crear toda una experiencia única, por lo que en ti está dejarte llevar por tu creatividad y pensar en cómo montar la ambientación, snacks y hasta elección de películas.

A continuación te dejamos 5 ideas de cómo hacer un cine en casa y lograr un ambiente digno de alfombra roja que haga sentir a mamá como la protagonista del día.



Cartelera personalizada:

Elige 2 o 3 películas que realmente le gusten no importa que las hayan visto miles de veces, por algo son sus favoritas, además, puedes elegir clásicos románticos, comedias o historias de superación. Como plus puedes diseñar una cartelera ya sea con cartulina, hojas en blanco, crea pequeñas cartas donde se ponga su nombre y diga que es la invitada especial de esa noche, con esto la harás sentir única.

Sala estilo VIP con cobijas y cojines:

Transforma tu sala en un espacio acogedor, agrega cojines, conijas suajes y bajka la intensidad de las luces. Si quieres hacer una experiencia única puedes hacer anuncios previo a la función, con priemra, segunda, tercera llamada, en estos mensajes puedes expresar lo que sientes, lo valiosa que es tu mamá y hasta la bienvenida.

Snacks hechos en casa y divertidos:

Si buscas algi rápido opta por las tradicionales palomitas de mricondas y montalas en bowls diveridos. Otra opción es que tú prepares las palomitas de sabores, como chocolate, caramelo o queso. Acompaña con las bebidas favotitas de tu mapa, como frappes, café, vino o refrescos.

Recuerda que también puedes optar por algo saludable como una tabla de quesos, jamón o verduras con aderezo, puedes cortar bastones de jicama. zanahoria, apio o pepino, puedes agregar chilito en polvo con limón o aderezos.

Proyección:

Para hacer una experiencia única puedes proyectar las pelÍculas en tu televisor mediante plataformas de streaming o puedes desempolvar tu DVD y poner peliculas en disco, ya que si quieres tener un escenario más especial, puedes elegir una pared de tu hogar, la que este libre y proyectar la película.

Premiación especial:

Cierra la noche con un pequeño reconocimiento: entrégale un “premio” simbólico como “Mejor mamá del mundo”. Puedes acompañarlo con un regalo, flores o chocolates.