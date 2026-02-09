La muerte de una famosa actriz que se relaciona con una enfermedad y mantiene el misterio

En diciembre de 2009 se produjo la muerte de una reconocida actriz de Hollywood cuyo nombre se hizo popular desde que era tan solo una niña. Se trata de Brittany Murphy quien murió a los 32 años de edad a causa de una neumonía comunitaria.

Sin embargo, su muerte se rodeó de misterio ya que, cinco meses después, su esposo Simon Monjack también falleció a causa de la misma afección. De todos modos, las revelaciones de los estudios médicos pusieron el foco en una enfermedad silenciosa que fue el agravante de su salud, la anemia ferropénica grave.

¿Cómo se confirmó la muerte de Brittany Murphy y su esposo?

Fue el 20 de diciembre de 2009 cuando la madre de Brittany Murphy halló su cuerpo desvanecido en el baño de su casa de Los Ángeles, California. Los servicios de emergencia arribaron al domicilio y a pesar de los intentos por salvarle la vida no lograron ese objetivo.

Meses después, su esposo murió bajo condiciones similares por lo que el misterio dio lugar a rumores de todo tipo. Sin embargo, los forenses confirmaron que la muerte de la actriz se debió a una neumonía comunitaria que se vio agravada por una intoxicación múltiple por medicamentos que le habían sido recetados y por una anemia ferropénica grave, condición peligrosa que agravó la situación.

¿Qué es la anemia ferropénica grave?

De acuerdo con los informes médicos, la muerte de Brittany Murphy y de su esposo se dio por los factores señalados anteriormente. En torno a la anemia ferropénica grave, especificaron, dejó sus cuerpos vulnerables ante la neumonía comunitaria ya que redujo la oxigenación de sus órganos y debilitó sus sistemas inmunológicos.

Desde la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, precisan que la anemia ferropénica grave, es una afección en la cual el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos sanos. “La anemia ferropénica ocurre cuando el cuerpo no tiene suficiente cantidad hierro. El hierro ayuda a producir glóbulos rojos. La anemia por deficiencia de hierro es la forma más común de anemia”, precisa un informe.

El escrito añade que “la mayoría de las veces, los síntomas al principio son leves y aparecen lentamente”, mientras que el tratamiento para enfrentarla “puede incluir tomar suplementos de hierro y comer alimentos ricos en hierro”.

Los expertos afirman que “una alimentación equilibrada debe incluir suficiente hierro” y esta aparece entre las principales formas de prevenir la anemia ferropénica grave. La enfermedad es silenciosa y eso le suma dramatismo a la muerte de Brittany Murphy y de su esposo que, para muchos, encierra varios misterios.