Famosos del espectáculo de Hollywood que murieron de forma trágica y demasiado jóvenes en el siglo XXI.

Con solo 43 años, Chadwick Boseman se sumó la semana pasada a la terrible lista de estrellas de Hollywood a los que la vida se les truncó en el mejor momento de su carrera profesional.

Las muertes de estas estrellas, tales como Heath Ledger o Britanny Murphy, siguen generando gran conmoción, pues sus fallecimientos son solo algunas de las partidas que sacudieron al mundo del arte y el entretenimiento en lo que va de este siglo, incluso muchos teniendo una edad corta.

Este año, además de la trágica muerte del protagonista de Black Panther, quien mantuvo en secreto su dura lucha contra el cáncer de colon durante cuatro años, también fallecieron Nick Cordero, Cameron Boyce y Naya Rivera.

Chadwick Boseman, que interpretó al superhéroe T’Challa del Universo de Marvel, también conocido como Black Panther, en el año 2018, murió el 28 de agosto a los 43 años tras la dura lucha contra un cáncer de colon en etapa III, que se le había diagnosticado en el año 2016. Sin embargo, nunca hizo público su grave estado de salud; además, el carismático actor construyó su carrera durante cirugías y quimioterapias.

Naya Rivera

El cuerpo de la actriz fue encontrado el 13 de julio después de desaparecer durante un paseo en bote en el lago Piru en el condado de Ventura, California, con su hijo de 4 años, Josey Hollis Dorsey. El niño fue encontrado solo en la embarcación alquilada y le dijo a los investigadores que él y su madre estaban nadando juntos, pero ella nunca regresó al bote.

Naya era conocida por interpretar a la porrista Santana López en las seis temporadas de Glee. Además, comenzó en Hollywood desde muy niña, interpretando a Hillary Winson en la comedia The Royal Family.

Nick Cordero

Nick Cordero era un multifacético actor conocido en Hollywood pero amado en Broadway. Estaba pasando un gran momento en su carrera cuando se contagió de Covid- 19. Después de sufrir la amputación de una de sus piernas y luchar contra la enfermedad durante más de 90 días en un hospital de Los Ángeles, el actor canadiense falleció el 5 de julio a los 41 años.

Paul Walker

Paul Walker, el mayor de cinco hijos criado en los suburbios de Los Ángeles, se inició en Hollywood siendo tan solo un niño. Poco después obtuvo papeles más importantes en películas centradas en adolescentes como Varsity Blues, She ‘s All That y The Skulls, antes de que su carrera despegara gracias a la franquicia Fast and the Furious.

Paul era padre de una niña llamada Meadow Rain, de 15 años, quien en los últimos años se había mudado a California desde Hawai para vivir con su padre. Pero la vida de Paul y un amigo llegó a un trágico final en Santa Clarita, California, el 30 de noviembre del año 2013, cuando Paul fue coanfitrión de una exhibición de Reach Out Worldwide para recaudar fondos para las víctimas de un tifón de Filipinas.

Durante el evento, Paul se subió al asiento del pasajero de un Porsche rojo mientras que Roger Rodas se puso al volante; pocos minutos después de sacar el auto a dar una vuelta, murieron trágicamente cuando estalló en llamas después de chocar contra un poste.

Brittany Murphy

La muerte de Brittany Murphy sigue conmocionando a Hollywood tras once años de su pérdida. La promesa del cine estadounidense murió el 20 de diciembre del 2009 en su casa. Su madre, Sharon Murphy, que vivía con ella y con el marido de Britanny, fue la que encontró el cuerpo sin vida de la actriz tendido en el baño. Desde ese momento, la leyenda de Brittany se acrecentó más cuando solo cinco meses después su marido, Simon Monjack, murió por causas similares.