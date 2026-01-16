Muere el vocalista del grupo Sin Fronteras: ¿quién era y de qué murió?

El mundo del espectáculo volvió a enlutarse tras la confirmación de la muerte de Reymond Duran . Se trata del vocalista del grupo Sin Fronteras que llevaba meses luchando contra un cáncer y por el cual había solicitado asistencia económica para costear su tratamiento.

El deceso se produjo este miércoles 14 de enero y se suma a la muerte de otros artistas en lo poco que va del 2026. Las redes sociales, como ocurre siempre en estas situaciones, se están cubriendo con imágenes de Reymond Duran y mensajes de dolor en su despedida.

¿Cómo se conoció la muerte de Reymond Duran?

La triste noticia sobre la muerte de Reymond Duran la dio a conocer el grupo Sin Fronteras. A través de sus redes sociales, la formación compartió un comunicado en el que informó: “Con profundo dolor informamos que en la tarde de hoy, miércoles 14 de enero de 2026, ha fallecido nuestro querido cantante Reymond Duran del grupo Sin Fronteras”.

El posteo ofrece una emotiva despedida al cantante, destacando su talento y alegría. “Hoy despedimos a una voz que marcó nuestra historia, pero cuyo legado vivirá por siempre en cada canción y en cada recuerdo. Paz a su alma. Familia Sin Fronteras”, cierra el comunicado.

¿De qué murió Reymond Duran?

Aunque en el comunicado del grupo Sin Fronteras no se ofrecieron detalles sobre el motivo de la muerte de su vocalista, había sido el mismo Reymond Duran quien a fines de diciembre de 2025 confirmó que luchaba contra un cáncer. El artista solicitó asistencia económica a través del portal GoFundMe con el fin de poder costear su tratamiento.

“Cuando me dijeron que el cáncer se había extendido a mis huesos, mi corazón se rompió profundamente. El dolor se volvió constante, abrumador y, a veces, insoportable. Hay noches en las que no puedo dormir, en las que el dolor habla más fuerte que mis oraciones, y mi cuerpo se siente demasiado cansado para seguir luchando. Sin embargo, incluso en esos momentos, Dios no me ha abandonado”, indica parte de la publicación que Reymond Duran hizo en redes sociales al confirmar la enfermedad que enfrentaba.