Muere inesperadamente reconocida periodista

El mundo del periodismo mexicano se encuentra de luto luego de que se confirmara la muerte de Lu Camacho . La reconocida periodista y locutora tenía 38 años y una extensa trayectoria en medios de Xalapa, por lo que era una reconocida voz para quienes habitan en Veracruz.

Fueron nuevamente las redes sociales las que se hicieron eco del fallecimiento de esta personalidad de los medios de comunicación. Las plataformas digitales se han convertido en el principal medio por el cual se informa con celeridad la partida de algún famoso y en este caso sirven también para que sus seguidores se despidan con emotivos mensajes.

¿Cómo se conoció la muerte de Lu Camacho?

Fue este martes 6 de enero que las redes sociales comenzaron a inundarse con fotografías de Lu Camacho. La radio FM 91.7 Amor fue una de las encargadas de compartir el triste comunicado en el que se confirmaba la muerte de la querida periodista.

“Con profundo dolor, la familia de Amor 91.7 FM Xalapa y LOS40 Xalapa damos un último adiós a nuestra querida Lu Camacho, cuya voz acompañó los hogares de miles de oyentes a lo largo de su carrera de 20 años en la radio de nuestra ciudad. Su talento, carisma y calidez frente al micrófono dejan una huella imborrable en la historia de la radio y en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de trabajar a su lado. Descansa en paz, Lu”, reza el posteo en redes sociales.

¿De qué murió Lu Camacho?

Las publicaciones de quienes trabajaron con Lu Camacho dan cuenta del talento y la calidad de persona de la comunicadora. “Todo el equipo de Quatromedia Telecomunicaciones lamentamos el fallecimiento de nuestra Lu, compañera, amiga y talento al aire de Amor 91.7 FM Xalapa. Su dedicación y amor por la radio quedarán en nuestra memoria. Descansa en paz Luvy”, precisa otro comunicado.

En este marco, los seguidores de la periodista no han dudado en despedirse con emotivos mensajes y recordando su trayectoria. Además, algunos internautas se preguntan los motivos por los cuales Lu Camacho murió a sus 38 años, algo que aún no ha sido difundido pero que mantiene expectantes a quienes conocieron su voz.