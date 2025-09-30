Ella es la mujer con la que tuvo una relación Chiquis, destapa Lupillo Rivera

De nueva cuenta, la familia Rivera se encuentra pasando por momentos complicados, luego de que Elena Jiménez fue recordada y en esta ocasión te diremos de quién se trata. Recordemos que esta mujer es una empresaria involucrada en un escándalo con Chiquis Rivera, tema que fue muy complicado para todos los involucrados.

Cabe mencionar que esto volvió a salir a la luz, gracias al libro de Lupillo Rivera, el cual lleva por título ‘Tragos amargos’, ahí cantante de regional mexicano comparte que su hermana, Jenni Rivera habló sobre el supuesto romance entre Elena Jiménez y Chiquis Rivera, un hecho que ha sorprendido a varios usuarios.

¿Quién es Elena Jiménez?

Elena Jiménez es una mujer, diseñadora de joyas y empresaria, originaria de La Barca, Jalisco. Se sabe que el último anillo de compromiso de la cantante fue diseñado por ella misma. En cuanto a su vida personal, poco se sabe, pues la mujer está casada, pero se desconoce la identidad de su esposa.

¿Elena Jiménez tuvo una relación con Chiquis?

Ahora, en el libro del cantante se detalla que tuvo una relación con Chiquis, pues Jenni Rivera habría encontrado algunas fotos comprometedoras de su hija en el celular de la joyera.

Y cuando la cantante enfrentó a su amiga, ella reveló que tuvo un encuentro íntimo con Chiquis, después de la partida de Jenni Rivera, Elena sigue teniendo una relación cercana con los hijos de la cantante. Esto se puede leer en el libro de Lupillo Rivera.

Le abrió las puertas de su casa, de su familia, después de haberla ayudado e impulsado en el negocio haciendo proyectos juntas

Finalmente, en un encuentro con el programa de espectáculos, ‘Ventaneando’, Elena Jiménez mencionó que lo que se dice en el libro de Lupillo Rivera no es verdad, aunque descartó que tenga la intención de emprender acciones legales en contra del cantante.

