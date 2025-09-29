La joyera Elena Jiménez niega haber tenido una relacion con la hija de Jenni Rivera
“No entiendo por qué siguen repitiendo lo mismo": Elena Jiménez se muestra visiblemente molesta con las revelaciones que hizo Lupillo Rivera en su libro; sin embargo, no piensa demandar.
El libro de Lupillo Rivera, “Tragos Amargos”, ha sacado varios temas a la luz sobre su familia, lo cual ha causado disgusto entre los lectores, pues no están de acuerdo en que ventile temas íntimos de figuras públicas.
