inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Ventaneando
Video

La joyera Elena Jiménez niega haber tenido una relacion con la hija de Jenni Rivera

“No entiendo por qué siguen repitiendo lo mismo": Elena Jiménez se muestra visiblemente molesta con las revelaciones que hizo Lupillo Rivera en su libro; sin embargo, no piensa demandar.

Ventaneando
Compartir
  •   Copiar enlace

El libro de Lupillo Rivera, “Tragos Amargos”, ha sacado varios temas a la luz sobre su familia, lo cual ha causado disgusto entre los lectores, pues no están de acuerdo en que ventile temas íntimos de figuras públicas.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×