Lupillo Rivera revela la ruptura entre Jenni Rivera y Chiquis: esto se sabe

Lupillo Rivera dio a conocer la publicación de su libro, texto en el que habla abiertamente de varias discusiones familiares, ventilando y aclarando varias situaciones que ocurrieron a lo largo de su vida. Dentro de los pasajes, entre sus hojas, detalla la situación que provocó la ruptura entre Jenni Rivera y su hija Chiquis.

Un roce familiar que se mantiene vigente en la actualidad. A continuación te detallaremos qué pleito provocó el distanciamiento de la conocida cantante y su hija, según los testimonios tomados del libro de Lupillo.

¿Por qué se pelearon Jenni Rivera y Chiquis?

En el libro titulado “Tragos Amargos” de Lupillo Rivera, es una autobiografía, donde el cantante habla sin filtros sobre su vida, permitiendo que los lectores puedan entrar y conocer diversos episodios que marcaron su vida.

Dentro de sus pasajes, detalla lo que provocó la ruptura entre Jenni Rivera y la Chiquis, explicando que fue a causa de una tercera persona. En la familia, estaba Elena Jiménez, quien era una gran amiga de la familia y empresaria joyera.

El pleito empezó porque hubo un romance entre la empresaria y la hija de la cantante. Elena le confesó a Lupillo que solamente habían estado juntas dos veces, pero en la segunda ocasión Esteban Loaiza, las vio y grabó los hechos.

Al darle a conocer la confesión a la cantante fallecida, provocó que hubiera una fuerte ruptura en su amistad, detallando que Jenni al enterarse de esto se había sentido traicionada, puesto que ella se había encargado de impulsar el negocio de joyería de Elena, así lo explica el libro de Lupillo Rivera. Situación que provocó un sin fin de especulaciones, las cuales han sido desmentidas al día de hoy.

¿Quién se quedó con el dinero de Jenni Rivera?

Es bien sabido que debido a los malentendidos y roces que hubo entre Jenni Rivera y su hija, Chiquis no se quedó con nada de la herencia de su madre, una situación que la joven artista se ha encargado de recalcar ante los medios, ya que eso le enseñó a trabajar y labrar su propio camino.

Se sabe que quien tomó la herencia y fortuna de la cantante fue Rosie Rivera, su hermana quien se convirtió en la albacea de sus riquezas y propiedades logradas por su carrera musical junto a su línea de ropa.