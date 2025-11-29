Muere cantante tras padecer molestias en el estómago

El mundo de la música se encuentra totalmente consternado debido a que se dio a conocer la muerte del cantante Shpat Kasapi. Este hombre era una de las voces más destacas de las música pop-albanesa.

Las primeras informaciones determinaron que el cantante murió a los 40 años en Italia, en donde se encontraba junto a su esposa y su hijo, para recibir atención médica especializada.

El deceso se dio el miércoles 26 de noviembre en la ciudad italiana de Monza. Su hermano manifestó en una entrevista que Kasapi empezó a presentar molestias luego de cenar. Los medios locales dijeron que el cantante además de las molestias estomacales, presentó una sensación de opresión en el pecho. Si bien se le realizaron maniobras de primeros auxilios pues no sobrevivió.

¿Cuál fue la causa de muerte del cantante Shpat Kasapi?

El hermano del cantante dijo en un medio local que Shpat perdió la vida como consecuencia de un paro cardíaco, después de presentar el malestar repentino que inició con dolor estomacal.

Durante la noche el artista también había experimentado una fuerte presión en el pecho y una notable descompensación. El cantante recibió asistencia médica de inmediato y se le practicaron maniobras de primeros auxilios pero los esfuerzos por reanimarlo no dieron resultado.

La esposa de Kasapi estuvo presente en el momento y se desplomó. Además el hermano del cantante dijo que tiempo atrás Shpat había tenido algunos episodios de salud vinculados al corazón, aunque nunca se consideraron graves.

“Tuvo molestias estomacales y opresión en el pecho [...]Con respecto a mi hermano, él estaba bien, pero cuando cenaba tuvo molestias estomacales y opresión en el pecho. Descansó un rato y luego empezó a preocuparse [...]La ambulancia llegó y se lo llevó, pero aún no sabemos con certeza si falleció en el departamento, en la ambulancia o en el hospital, pero estamos seguros de que ya no estaba con nosotros”, declaró el hermano de Shpat Kasapi.

Como mencionamos anteriormente, el hermano manifestó que la causa de la muerte había sido un infarto, pero por el momento no hay ningún parte médico oficial que detalle si se trató de un infarto de miocardio, un paro cardíaco, o alguna otra complicación. Lo cierto es que su muerte tan abrupta provocó una oleada de dolor, homenajes y reflexiones sobre su legado artístico.

¿Quién era el cantante Shpat Kasapi?

Shpat Kasapi nació el 1 de mayo de 1985, en la ciudad de Tetovo(entonces parte de la antigua Yugoslavia, hoy en Macedonia del Norte)en el seno de una familia albanesa. Musicalmente comenzó a finales de los años 90 cuando era un adolescente.

Con el paso del tiempo se consolidó como una figura ascendente en las escenas musicales de Albania, Kosovoy Macedonia. Así también Kasapi incursionó en géneros como pop, rock, R&B y dance, convirtiéndose en un referente para varias generaciones de jóvenes albaneses.

