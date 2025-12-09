Muere uno de los comediantes mexicanos más queridos a los 40 años

Jesús Alberto González Galván, el comediante regiomontano mejor conocido como “Cometa Show”, falleció el 8 de diciembre a los 40 años. Esta noticia impactó profundamente a la comunidad del stand-up de Monterrey. Hasta el momento, su familia no ha revelado ninguna información relacionada con la causa de muerte. Por su parte, colegas, clubes de comedia y seguidores comenzaron a rendirle tributo en redes sociales y espacios dedicados a la comedia, confirmando así su lamentable fallecimiento.

Muere “Cometa Show” a los 40 años: esto es lo que sabemos

Su partida ha generado un revuelo total entre seguidores y practicantes del stand-up mexicano, especialmente porque su estilo se caracterizaba por ser cercano, directo y profundamente cotidiano, lo que sin duda lo convirtió en un favorito del público local.

¿Quién era “Cometa Show” y por qué era tan querido?

Jesús Alberto González Galván construyó su carrera desde abajo, como comúnmente lo hacen varias figuras del stand-up. Llevó su show a los bares, los clubes y los escenarios de Monterrey donde los comediantes prueban su material frente a público real. Su comedia se basaba en anécdotas familiares, relaciones personales, vivencias diarias y una autocrítica inteligente, elementos que lo hicieron conectar con una audiencia diversa que se identificaba con sus anécdotas.

A lo largo de su vida, fue una figura que se mantuvo alejada de los escándalos y las polémicas. Su único propósito era mantener ese característico humor de barrio, cálido, honesto y extremadamente identificable. Era común que la gente que lo conocía lo reconociera como un gran talento, un tipo auténtico, alegre y muy querido.

Las despedidas que conmovieron a sus seguidores

La muerte de Cometa Show provocó una ola de mensajes en redes, particularmente de varios de sus colegas del stand-up.

Mike Salazar lo despidió, por ejemplo, con un mensaje emotivo, que lo recordaba como una persona que iluminaba cada lugar al que llegaba. “Gracias por tu alegría, tu autenticidad y por cada momento que iluminaste con tu talento”, decía la publicación del comediante.

No solo otras figuras del stand-up le recordaron en sus publicaciones; también recintos emblemáticos como El Unicornio Azul Monterrey y Zagar Comedy Bar, que lamentaron su partida, señalando que era uno de los comediantes favoritos del público y una figura habitual en sus escenarios.

Los fans tampoco dudaron de inundar sus redes sociales con mensajes de cariño. Su última publicación en Facebook —celebrando su cumpleaños— se llenó rápidamente; fue tapizado por los fans con recuerdos de presentaciones y despedidas de fans que lo habían visto crecer arriba del escenario.

¿Alguna vez fuiste a alguno de sus shows?

