Así habría imitado Cazzu imitó a Ángela Aguilar en uno de sus conciertos

Cazzu se mantiene activa dentro de su carrera musical, realizando conciertos en diversos lugares, logrando que sus fanáticos puedan verla interpretar varias de sus canciones en vivo. Sin embargo, se ha visto envuelta en la polémica, debido a que ciertos rumores han crecido.

Todo fue por comentarios que hicieron los internautas, donde supuestamente señalaron a la cantante de Argentina por imitar a Ángela Aguilar, quien es la actual pareja de Christian Nodal. Te detallaremos cómo empezaron los chismes sobre el tema.

¿Qué pasó con Cazzu?

Todo empezó por un video en TikTok. Por un lado, vemos a Cazzu en uno de sus conciertos, haciendo pasos largos para poder dirigirse con sus fans y hacer una ligera pose, donde todos aprovecharon para tomarse fotos con sus celulares.

No obstante, todos los internautas usaron ese movimiento para compararla con Ángela Aguilar, quien hace una caminata similar al momento de cantar con su pareja en uno de sus conciertos. Dicha situación fue tomada por varios usuarios como una imitación para burlarse de la cantante mexicana, generando que los rumores sobre dicha enemistad crezcan.

Aunque las imágenes se han vuelto populares en las redes sociales, ninguna de las cantantes ha hablado sobre el tema, ya sea para desmentir todo lo comentado sobre ellas o para aclarar la situación del video que se ha difundido con mucha rapidez.

¿Qué comentaron los internautas sobre los rumores?

Ante los videos que se han difundido sobre Cazzu supuestamente imitando a Ángela Aguilar, se ha generado una infinidad de comentarios sobre dichos rumores. Por un lado, algunos resaltan que la cantante argentina es una experta en hacer indirectas, mientras que otros expresan que todo contenido de ella va a ser apoyado. Se destacan los siguientes mensajes:

Donde hablen mal de Ángela… ahí estaré.

No solo ella se burla… ¡Ja, ja, Latinoamérica entera lo hace! Cazzu, nivel diosa.

La Ángela viendo que hasta para eso tiene más elegancia la jefa.

No olvidemos que desde hace tiempo, la hija de Pepe Aguilar se ha visto envuelta en comentarios de odio en las redes sociales, pero cuando inició su relación con Nodal, fue la bomba que necesitaba para recibir todo tipo de comentarios negativos a su carrera y persona.