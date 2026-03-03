Se revela por qué hija de Geraldine Bazán y Gabriel Soto terminó en el hospital; así ha sido su recuperación hasta HOY martes 3 de marzo 2026

Tras darse a conocer que durante este fin de semana la primogénita de Geraldine Bazán y Gabriel Soto habría sufrido un accidente el cual provocó que fuera ingresada al hospital para su atención médico, los actores han señalado que su hija se encuentra estable y en recuperación.

A través de sus redes sociales la actriz y mamá de Elissa Marie Soto Bazán, publicó una imagen donde se le ve a su hija de buen ánimo y aparentemente sometiéndose a una canalización venosa en el brazo mientras revisa su celular.

En la imagen que compartió la modelo indica que su hija estaba recibiendo vitaminas glutatión para reparación celular y desintoxicación y zinc para la cicatrización.

Ante estas imágenes se le suma la declaración de Gabriel Soto, quien señaló que su hija Elissa se encuentra estable y recuperándose, sin embargo, destacó que atravesar por este episodio “se siente horrible” y más porque se trata de su hija, pero afortunadamente todo quedó en un susto.

¿Qué le pasó a la hija de Gabriel Soto y Geraldine Bazan?

De acuerdo con el actor, su hija sufrió un accidente doméstico cuando se encontraba jugando, sin embargo, al tropezar con su mascota se pegó contra un buró provocando la herida en el rostro.

Asimismo, se indicó que debido a que la menor se encontraba con su madre pudieron llevarla inmediatamente al médico donde la intervinieron con 10 puntadas, se espera que el próximo viernes se los retiren.

¿Cómo ha sido la relación entre Geraldine Bazan y Gabriel Soto después de su divorcio?

Tras darse a conocer el incidente de la hija de los actores, Soto detalló que no se encontraba en el país, sin embargo, fue comunicado de lo ocurrido, por lo que desde la fecha hasta hoy ha mantenido comunicación constante con su familia y expareja para saber el avance de Elissa Marie, ante estas acciones queda expuesto que la relación entre Soto y Bazán se maneja con cordialidad y comunicación tras su separación en 2018.

El divorcio de la pareja estuvo rodeado de polémica y declaraciones llenas de tensión, sin embargo, con el paso del tiempo esta relación ha sido llevada con respeto y disposición de colaboración por el bienestar de sus hijas, Elissa y Miranda.