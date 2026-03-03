Así puedes reciclar las bolsitas de té que tienes en casa

El té es unas de las bebidas más consumidas a nivel mundial, pero pocos conocen los beneficios que quedan en las bolsitas y las desechan. Cuando sepas de sus beneficios ya no querrás eliminarlas de inmediato porque contienen propiedades desodorizantes, astringentes y antiinflamatorias.

No solo vas a aprovechar sus beneficios, sino que también colaborarás con el medio ambiente. Cabe destacar que podrás utilizar las bolsitas para mantener las plantas e incluso aliviar las pequeñas molestias de la piel.

¿Cómo reutilizar las bolsitas de té?

Antes de desechar las bolsitas de té, te recomendamos que las reutilices de las siguientes maneras:

Eliminar malos olores

Cuando las hojas de té están secas se pueden utilizar para absorber la humedad y neutralizar fragancias desagradables. Cuando la bolsa esté seca, la puedes colocar dentro de los zapatos, puedes dejarla en el fondo del cubo de basura o en el refrigerador para mantener el ambiente fresco.

Evitar la aparición de hongos en las plantas

Por si no lo sabías, el té tiene propiedades antifúngicas naturales. Es por esto que puedes mojar la bolsita con agua fría y rociar con el líquido tus plantas o desarmarla y esparcir las hojas húmedas.

Eliminar manchas de grasa en ollas y sartenes

Si tienes algún utensilio que cuesta limpiar, pues puedes colocarlo en agua caliente junto con unas bolsas de té. Los taninos desprenden la grasa y también los restos de comida quemada.

El té contiene muchas propiedades.

Aliviar el dolor de picaduras de insectos

Por otro lado, puedes calmarla picazón y reducir la inflamación de una picadura, aplica una bolsa de té húmeda y fría directamente sobre el área afectada.

Reducir las ojeras

El té contiene cafeína y antioxidantes por lo que puedes colocar las bolsitas previamente enfriadas en el refrigerador, sobre tus ojos cerrados. Se recomienda que sea té verde o negro.