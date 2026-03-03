5 estilos de uñas durazno perfectas para combinar con vestido de flores en primavera 2026

Esta primavera del 2026 llega con una clara propuesta y gusto por los tonos suaves y luminosos. Dentro de la amplia gama de opciones, el tono durazno destaca por su equilibrio entre calidez y frescura, lo que lo convierte en una elección perfecta para complementar todo tipo de estilos y, por supuesto, los vestidos de flores, logrando llevarlos al siguiente nivel en lo romántico, bohemio y lo clásico glamuroso.

Uñas color durazno 2026: 5 diseños elegantes que lucen increíbles con vestidos florales

A continuación, te presentamos cinco estilos que marcarán tendencia esta temporada.

Durazno pastel con acabado brillante

Un tono en durazno pastel con brillos no solo aporta delicadeza, sino que combina especialmente bien con vestidos florales en tonos claros. Esta es una opción minimalista que, además de estilizar las manos, aporta un toque de feminidad sin exagerar.

Primavera 2026: 5 uñas durazno que elevan tu look con vestido de flores

Durazno con microfrancés blanco

Esta es una versión un poco más moderna del francés clásico. Una línea blanca fina en la punta de la uña ayuda a resaltar el color durazno como base; puedes armonizar este estilo con un vestido estampado que incluya detalles en tonos claros.

Durazno con microfrancés blanco|Imagen de IA

Durazno con detalles florales discretos

Ya sea con pequeñas flores pintadas a mano en una o máximo dos uñas, esta opción te ayudará a reforzar el espíritu primaveral, ayudando a crear coherencia visual si es que lo combinas con un vestido discreto y elegante.

Durazno con detalles florales discretos|Imagen de IA

Durazno mate elegante

Un acabado mate no solo aporta sofisticación y modernidad, sino que también se combina de muy buena manera con vestidos florales que tengan un fondo oscuro, ayudando a equilibrar de manera elegante el contraste de tonalidades.

Durazno mate elegante|Imagen de IA

Durazno con efecto “glazed” perlado

Un efecto perlado o “glazed” no solo añade luminosidad a tus manos, sino que además hace ver a tus uñas más naturales. Este estilo es ideal para eventos al aire libre durante la temporada de primavera.

Imagen de IA

¿Por qué el durazno es tendencia en primavera 2026?

La tonalidad en “durazno” es un tono versátil que favorece a un gran número de tonos de piel y que combina fácilmente con estampados florales, ya que transmite frescura, suavidad y elegancia, cualidades que son clave para esta primavera del 2026.