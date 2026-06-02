Qué significa tener el timbre roto de tu casa, según el Feng Shui

El Feng Shui es una disciplina que se encarga de buscar el bienestar de una vivienda a través de la combinación de sus elementos, por lo que el principal objetivo es lograr que el Chi o energía vital pueda fluir libremente por toda la casa, y de esta manera encontrar la armonía. Sin embargo, hay algunas veces que se puede producir un estancamiento de la energía y puede ser por lo que esté sucediendo incluso con la puerta de ingreso, como un timbre roto.

¿Por qué es importante la puerta de ingreso en el Feng Shui?

Por más que no lo parezca, la puerta de ingreso en el hogar puede comunicar varias cosas, teniendo en cuenta que es por donde ingresará la energía que luego se distribuirá por todo el hogar. De acuerdo a lo que explicaron los especialistas en Feng Shui, este antiguo sistema milenario, explicaron que el hogar habla todo el tiempo, y puede ser a través de una ventana que chirrea, un grifo que gotea o incluso un timbre roto.

Es por eso que será clave garantizar que la puerta de ingreso del hogar esté lo mejor purificada posible para impedir que ingresen las malas energías, y para que el Chi pueda fluir libremente por todo el interior para atraer la fortuna y la prosperidad. Uno de los problemas más frecuentes que puede tener una persona es que tenga el timbre de su casa roto. En este caso, los especialistas explicaron lo que esto significa.

¿Qué significado tiene tener el timbre roto, según el Feng Shui?

De acuerdo a lo que explicaron desde el Feng Shui, tener el timbre roto de la puerta de ingreso es que puede afectar la bienvenida, la cual no estará activada; por lo que la energía positiva puede verse estancada. Además, según los especialistas, el estado de tu puerta y área de entrada dice todo acerca de cómo recibís lo que la vida te ofrece.

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Por otro lado, según lo que explicaron desde esta filosofía antigua, el sheng chi, que es la energía beneficiosa, necesita de una entrada del hogar que esté despejada, funcional, y bien iluminada para ingresar a tu vida; por lo que debemos garantizarnos que sea un lugar limpio, ordenado y que todo funcione correctamente.