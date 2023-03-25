Édgar Vivar niega temer a la muerte tras estancias en terapia intensiva.

Édgar Vivar, confiesa no tenerle miedo a la muerte cuando le llegue su momento de abandonar este plano.

En mi caso particular, yo no le tengo miedo, tengo curiosidad, pero tampoco tengo prisa. Yo estuve cuatro veces en terapia intensiva la vi tan cerquita que dije ‘sí salgo de esta, no me voy a volver a preocupar’ esta vida es muy corta y vale más viajar ligero de equipaje

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Y brevemente, confesó cómo quisiera ser recordado el día que ya no esté.

Ahí está mi trabajo, que fui un buen tipo y ya. Qué bueno que no voy a estar

Édgar continúa escribiendo sus memorias, aunque no sabe si algún día se llegarán a publicar.

Unas memorias para que no se me olvide y es el legado que le dejó a mi familia, ellos van a decidir si lo editan, he tenido vivencias muy hermosas y que no quiero que se me olviden y las escribo, así como va la pluma, nada más

¿Qué opina de la polémica de Florinda Meza y Carlos Villagrán?

Y, evadió meterse en camisa de once varas, al ser cuestionado sobre si fue testigo sobre el supuesto romance, entre Carlos Villagrán y Doña Florinda Meza.

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Estamos hablando de cosas que pasaron hace 50 años, yo no me acuerdo de lo que hice antier

El actor, inauguró la exposición La vecindad del Chavo Inmersiva, en la que el público interactúa en la vecindad, utilizando visores de realidad virtual.