Psicólogos lo confirman, el Efecto Espectador: “Cuantas más personas observan, menos probable es que alguien ayude”

Dentro de la psicología existe el llamado “efecto espectador”, el cual es un fenómeno psicológico que sugiere que una persona tiene menos posibilidades de intervenir o ayudar durante una situación de emergencia cuando existen más testigos presentes. ¿Pero qué dice la psicología sobre este fenómeno psicológico?

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¿Qué es el “efecto espectador”?

De acuerdo con estudios proporcionados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el “efecto espectador” sugiere que una persona tiene menos posibilidades de intervenir o ayudar durante una situación de riesgo o emergencia cuando hay más testigos presentes. Los especialistas coinciden en que esto ocurre debido a la difusión de la responsabilidad, puesto que cada individuo asume que alguien más podría tomar la iniciativa y ayudar.

Efecto Espectador

¿De dónde surge el “efecto espectador”?

De acuerdo con especialistas en psicología social, el nombre de “efecto espectador” surgió a raíz del asesinato de una mujer llamada Kitty Genovese en 1964, cuando fue apuñalada enfrente de su apartamento a plena luz del día, y que permitió concretarse con la publicación de algunos experimentos de psicología social que trataban de brindar una respuesta a los comportamientos que se reportaron, tomando como base los múltiples comportamientos que se reportaron sobre sensationalism y repercusión mediática después del asesinato.

Esta situación permitió sintetizar el concepto del llamado “efecto espectador”, (personas que en cierta medida observan una situación de riesgo y no actúan). El cual explica un fenómeno social que ha llamado la atención gracias a la viralización en situaciones de riesgo en las que se cuestiona al espectador por no actuar frente a la crisis.

¿Se puede tratar el efecto espectador?

De acuerdo con los especialistas, el “efecto espectador” se puede prevenir y superar, pues no se trata de una patología en sí, sino de un sesgo del comportamiento que se corrige mediante educación psicológica, técnicas de concientización y entrenamiento explícito en resolución de emergencias.