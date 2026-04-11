¿Murió Angélica María a los 81 años? Esto es lo que algunos videos virales han dicho respecto al estado de “La Novia de México”

En las últimas horas ha comenzado a viralizarse en redes sociales algunos videos realizados con inteligencia artificial donde se habla sobre el mal estado de Angélica María e incluso levantan sospechas de los últimos días de de la reconocida actriz y cantante a sus 81 años, suponiendo que estaría siendo trasladada a su casa “tras haber perdido la batalla” e incluso otro más deja ver la posibilidad de su muerte.

Sin embargo este tipo de contenido hecho por cuentas que se hacen pasar por sitios de noticias son completamente falsos, mismos que únicamente generan confusión dentro de los fanáticos e incertidumbre en los medios, por lo que antes de compartir este tipo de contenido se recomienda comprobar las fuentes y la veracidad de estos.

¿Qué pasó con la actriz Angélica María?

La también llamada “novia de México” ha sido víctima de caer en videos que hablan sobre su posible fallecimiento partiendo de la supuesta cancelación de sus compromisos públicos e incluso hablan sobre motivos urgentes y privados, aunque en realidad estos no han sido públicos, siendo que Angélica no ha compartido ningún detalle sobre esto.

Estos vídeos aseguran que incluso algunas emisoras de radio habrían dedicado a la actriz y cantante, aunque también relatan que estos habrían salido del aire, dejando ver que no pueden sustentar sus mismas declaraciones que por supuesto nunca tuvieron lugar.

¿Qué se sabe sobre el estado actual de Angélica María?

Por ahora la celebridad se encuentra a días de dar una presentación en vivo junto a Enrique Guzmán en el Foro Antiguo Palacio Jai Alai Tijuana, misma que se llevará a cabo el próximo viernes 17 de abril como parte de su gira juntos ‘La Despedida’.

De momento ni Angélica María, su familia o equipo de trabajo han informado sobre algún problema de salud de esta, por lo que estos señalamientos serían completamente falsos.

¿Cómo saber si un video dice noticias falsas?

Hoy en día es cada vez más común que videos de este tipo se hagan virales, por lo que es importante que cuentes con tus fuentes de información seguras, mismas que a través de los años han llevado hasta a ti noticias fiables y al momento.

Identificar videos falsos es cada vez más complicado debido al avance de la Inteligencia Artificial y a lo fácil que es pagar la verificación de cuentas, aunque bastará con ver el tipo de contenido que suben y los comentarios respecto a su contenido.

