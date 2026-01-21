Muere importante periodista de televisión: ¿quién era y de qué murió?

El mundo televisivo y radiofónico padece en gran medida por la pérdida de esta periodista fallecida a los 49 años. Con un gran compromiso social y divulgativo, Mabel Montes perdió la vida tras una dura batalla con una enfermedad de larga duración. Los comentarios hacia ella y su familia han llenado los espacios de la comunicación española… y sobre todo la gallega. Esto se sabe de la muerte de esta querida comunicadora.

¿Qué le pasó a la periodista Mabel Montes?

Cuando alguien muere a los 49 años, se indica que es un fallecimiento prematuro. En una etapa de adultez madura, esta comunicadora murió, esto por lo que se presume como una dura batalla con una enfermedad oncológica. Esta información se maneja así, porque realmente no había reportes completamente abiertos de lo ocurrido con ella en sus últimos años.

Lo que era claro es su ausencia en cuanto a sus apariciones públicas. La gente comenzó a notar que poco a poco su presencia en radio o televisión eran esporádicas y finalmente se concretó el final de sus días. Ella nunca comentó nada, tal como ocurrió siempre con lo relacionado a su vida privada-personal. Sin embargo, su huella es grande en el gremio de la comunicación.

Las personas que la conocieron la catalogan como una profesional que buscaba ofrecer la mejor información posible, esto con una visión muy social de lo que es el periodismo. Con esto en mente, colegas y seguidores de su trabajo lamentan la pérdida de una excelente comunicadora.

¿Quién era la periodista Mabel Montes?

La recién fallecida comunicadora se desempeñó en distintos espacios de la televisión y la radio gallegas. Siempre presumió su vínculo con la divulgación periodística, trasladada de una manera clara para todos los públicos. Su gran aporte a la información referente a la realidad metereológica del presente es algo que marcó a todos los que vieron su trabajo a lo largo de los años.

Básicamente se enfocó en transmitirle a todos lo que ocurría en el mundo con el clima y la transformación ocurrida con el paso de los años. Tenía un compromiso con la labor social de la comunicación y básicamente se convirtió en una pedagoga de televisión y radio. Ante eso, se lamenta en demasía su dolorosa muerte.