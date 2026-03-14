Myrka Dellanos, ex novia de Luis Miguel, es diagnosticada con esta DELICADA enfermedad: “Se infiltró en mi oreja y en mi oído”

El pasado viernes 13 de marzo, Myrka Dellanos compartió en redes sociales que le detectaron cáncer de piel. Sin embargo, gracias a una operación se lo pudieron extirpar. Esto es todo lo que se sabe sobre su estado de salud.

¿Cuál es el estado de salud de Myrka Dellanos?

A través su cuenta de instagram la reconocida periodista, presentadora de televisión y autora cubanoamericana compartió con todos sus seguidores que había sido diagnosticada con cáncer de piel. “Recientemente me diagnosticaron cáncer en la piel que infiltró la oreja y el oído”, fueron algunas de sus palabras. Sin embargo, compartió que el pasado martes le realizaron una operación en la que afortunadamente le pudieron extirpar el cáncer por lo que le tuvieron que colocar un injerto de piel. Aclaró que hasta el momento se continúa recuperando.

La periodista dijo estar agradecida con Dios y tener fe de que la enfermedad no volverá ya que los médicos le han dicho que esa enfermedad suele regresar en el 40% de las personas por lo que debe de tener diversos cuidados. Por otra parte, dijo que está comenzando a cuidar su alimentación pues está reduciendo su consumo de azúcar, está comenzando a comer más proteína y mantendrá el uso del protector solar. “No importa lo que pase, Dios es siempre bueno y ningún arma forjada contra mi prosperará”, fueron algunas de las palabras que acompañaron su publicación en dónde compartió una fotografía de ella en donde se le ve sonriente y con la oreja cubierta con un papel.

Ante este mensaje muchos de sus seguidores comentaron la publicación con mensajes positivos en donde compartían que se sentían aliviados de que la presentadora estuviera mejor y le desearon una pronta recuperación.

¿Quién es Myrka Dellanos?

Nació en Filadelfia, en una familia cubana-estadounidense. Es reconocida por su trabajo como periodista y presentadora de televisión. Sin embargo, también ha incursionado como autora ya que cuenta con un libro llamado "Triunfa y sé feliz: cosas que aprendí gracias a Dios, a mi madre y a la vida", en donde comparte experiencias personales sobre superación, crecimiento personal y fe. En su vida personal destacan sus relaciones con Alejandro Loynaz, David Matthew y Ulyses Daniel Alonso. Con el primero tuvo una hija. Sin embargo, es conocida por haber tenido un romance de dos años con Luis Miguel, el cual se dió de 2003 a 2005.