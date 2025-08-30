Natanael Cano revela como se salvó de morir en el incendio de su camioneta

El cantante de corridos tumbados, Natanael Cano pasó por momentos muy complicados, mismos que pudieron poner en riesgo su vida, los cuales levantaron las alarmas entre los seguidores del famoso que de inmediato reaccionaron en las redes sociales.

De acuerdo con la información que ha sido compartida, Natanael Cano salió completamente ileso de un incendio que sucedió de su camioneta. Así lo confirmó su equipo de management, Los CT por medio de un comunicado que compartieron en su cuenta oficial de Instagram, aunque eso no evitó que sus fans reaccionaran.

¿Cómo fue el incidente que vivió Natanael Cano?

En el comunicado que publicaron, comentaron que el vehículo que se incendió pertenecía al cantante, lo más preocupante, es que se encontraba dentro cuando una falla se presentó y empezó a humo que activó una pronta reacción por parte de su equipo.

Natanael y su equipo salieron del vehículo de inmediato y sin incidentes, y poco después la camioneta se incendió

Gracias a las reacciones de las personas que estaban ahí pudieron evitar que esto pasara a otras complicaciones, pues realizaron una evacuación segura y rápida con lo que evitaron posibles lesiones de gravedad. Sin embargo, se ha especulado que fue por fallas mecánicas lo que ocasionó el incidente.

En el comunicado se puede leer como se muestran agradecidos a los medios y a sus compañeros del género por su preocupación, y se aseguró que Natanael Cano puede continuar con su agenda de presentaciones sin ningún problema, pues se había especulado que podría cancelar algunos conciertos.

Incluso por medio de redes sociales, se pueden apreciar algunas imágenes del vehículo incendiándose, y la estructura completamente consumida, por lo que el equipo del cantante tuvo mucha suerte de librar complicaciones mayores.

