Esto se sabe sobre la camioneta incendiada de Natanael Cano en Hermosillo

La tarde del miércoles 27 de agosto, un incendio vehicular alteró la tranquilidad del fraccionamiento Haciendas Residencial, en Hermosillo, Sonora. Una camioneta Shelby Ford F150 de lujo terminó reducida a cenizas tras quedar envuelta en llamas, sin dejar heridos pero sí pérdidas materiales totales.

De inmediato surgieron versiones que apuntaban a que la unidad pertenecía a Natanael Cano, uno de los intérpretes más influyentes de los corridos tumbados. Aunque las imágenes del vehículo consumido por el fuego circularon ampliamente en redes sociales, el cantante no ha confirmado ni desmentido que fuera de su propiedad.

¿Qué provocó el incendio de la camioneta de Natanael Cano?

De acuerdo con medios regionales, el fuego habría iniciado por un desperfecto mecánico mientras la camioneta aún se desplazaba cerca del acceso al fraccionamiento. Testigos señalan que Cano se encontraba en la zona acompañado de su colega Gabito Ballesteros, a quien supuestamente visitaba al momento del percance.

Bomberos de Hermosillo acudieron al lugar para sofocar el siniestro, y versiones extraoficiales indican que el vehículo operaba con etanol, un biocombustible considerado más limpio pero también más volátil que la gasolina convencional. Fotografías muestran cómo la camioneta, originalmente negra, terminó convertida en un chasis blanquecino cubierto de cenizas.

El historial de accidentes del cantante Natanael Cano

Este no sería el primer incidente automovilístico vinculado a Natanael Cano. En 2021 protagonizó un choque en Los Ángeles con un auto de lujo y, meses más tarde, sufrió un percance en motocicleta en Hermosillo que lo llevó al hospital. En 2024 fue detenido en la misma ciudad por conducir a exceso de velocidad y presuntamente intentar sobornar a policías, lo que derivó en un proceso legal.

Apenas en marzo de 2025, el intérprete de Arriba de la Blindada se fracturó la clavícula en un accidente de motocross, requiriendo cirugía. El más reciente incendio de la Ford F150 Shelby, presuntamente vinculada al cantante, suma un nuevo capítulo a la polémica relación de Cano con los vehículos de alto rendimiento.