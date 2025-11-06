Nawat Itsaragrisil dijo que Fátima Bosch es “mentirosa” por este detalle que dejó pasar en la conversación

El director de Miss Universo en Tailandia, Nawat Itsaragrisil, tachó de “mentirosa” a la modelo mexicana Fátima Bosch tras el escándalo que protagonizaron durante una gala de Miss Universo 2025. A pesar de que la mexicana lloró frente a las cámaras y ofreció disculpas por su comportamiento, el empresario volvió a arremeter contra ella por un detalle que no pasó desapercibido.

Qué dijo Nawat sobre Fátima Bosch tras su pelea en Miss Universo 2025

A través de su cuenta de Instagram, Nawat compartió una serie de mensajes en los que mostró su inconformidad tras haber sido “cancelado” y “limitado” en el evento donde fungía como anfitrión.

“La libertad de expresión (voz) es importante, pero si la voz son mentiras, no se llamaría libertad de expresión (voz)”, escribió.

(INSTAGRAM) Nawat no se quedó callado y reclamó a Fátima Bosch. Le dijo “mentirosa”.

En una segunda historia, publicó una captura de la modelo tabasqueña y añadió: “Si quieres que los demás respeten tus derechos, primero debes respetar los suyos. No calumnies ni acuses a otros. Deja de fingir. Y escucha con atención lo que dijo el Sr. Nawat. Él no dijo ‘tonta’, dijo ‘daño’.”

Horas después, el empresario eliminó la publicación, aunque el contenido ya había sido difundido ampliamente.

Nawat insiste en que fue “un malentendido” su pelea con Fátima Bosch

Nawat ofreció una conferencia de prensa para aclarar lo sucedido en el salón y aseguró que en ningún momento humilló a la representante mexicana. Según explicó, todo fue producto de un malentendido.

El director tailandés también afirmó que llamó a los guardias de seguridad no para expulsar a Fátima Bosch , sino por su propia seguridad, ya que “tuvo miedo” y “no se sintió cómodo”.

“Si alguien no se sintió bien, si alguien se sintió incómodo, si alguien se sintió afectado, me disculpo con todos. Pero hablé y me disculpé con el resto de las chicas en la sala”, señaló.

Miss Universo emprenderá acciones legales contra Nawat

El presidente de Miss Universo (MUO), Raúl Rocha , confirmó que la organización emprenderá acciones legales contra Nawat por “la serie de actos malintencionados” que cometió durante la ceremonia previa a la final.

(INSTAGRAM @fatimaboschfdz) Fátima Bosch compite en Miss Universo 2025 representando a México.

Este conflicto ya impactó a la organización, provocando la pérdida de varios patrocinios, incluido uno clave para la cena oficial, la cual tuvo que ser cancelada, según reconoció el propio Nawat en un breve comunicado.