¿Fátima Bosch podría ganar Miss Universo 2025 tras conflicto con Nawat? Esto dice la IA

La modelo mexicana Fátima Bosch protagonizó una fuerte discusión con Nawat Itsaragrisil, anfitrión del certamen Miss Universo 2025 que se lleva a cabo en Tailandia, por lo que todos los reflectores están sobre ella. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si la tabasqueña tiene todo para convertirse en la próxima reina de belleza, a pesar del conflicto. Para responderlo, consultamos a la Inteligencia Artificial (IA), entrenándola con toda la información actual para analizar si es posible este ascenso. ¿Qué fue lo que respondió?

Según la IA de ChatGPT, el incidente “puso en el centro de la conversación internacional” a Bosch, por lo que su mensaje de dignidad y defensa de los derechos de la mujer podría sumarle apoyo tanto del público como del jurado.

Además, tras la limitación en la participación de Nawat, el riesgo de que el conflicto influya en su desempeño queda descartado.

(INSTAGRAM @fatimaboschfdz) Según la IA, Fátima Bosch podría convertirse en la próxima Miss Universo 2025.

Por su parte, Gemini, la IA de Google, añadió que el carisma y la preparación de Fátima serán pilares fundamentales para triunfar en Miss Universo, llevando un mensaje de empoderamiento a cada rincón del mundo.

No obstante, al tratarse de una competencia, cualquier cosa podría ocurrir en los próximos días, especialmente durante la entrevista con el jurado y la pregunta final, que se llevará a cabo el 21 de noviembre. Y es que hay otras participantes con cualidades similares y propuestas distintas que también buscan convertirse en Miss Universo.

Así fue el pleito entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil

Fátima Bosch tuvo un enfrentamiento con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo en Tailandia, luego de que él la llamara “tonta” por no compartir contenido promocional del país sede y “seguir las órdenes” del director en México, Raúl Rocha.

(X) Nawat llamó “tonta” a Fátima Bosch, Miss México 2025.

La mexicana se defendió públicamente , diciendo que no era su culpa que él tuviera problemas con la organización. El incidente generó polémica en redes sociales y llevó al presidente de Miss Universo, Raúl Rocha, a limitar la participación de Nawat en el certamen.

¿Quién es Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo 2025?

Fátima Bosch Fernández, originaria de Teapa, Tabasco , tiene 25 años y representa a México en Miss Universo 2025. Es diseñadora, modelo, fotógrafa, poeta y pintora.

Estudió Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana y continuó su formación en la Nuova Accademia di Belle Arti, en Milán, Italia, además del Lyndon Institute en Vermont, Estados Unidos.