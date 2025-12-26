Muere actriz de “El Rey León”: ¿quién era y de qué murió?

Una triste e impactante noticia ha sacudido fuertemente al mundo del espectáculo internacional. La actriz Imani Dia Smith fue encontrada sin vida en su departamento y con signos de haber sido violentada.

La muerte de la actriz ha generado una gran conmoción, sobre todo en el ámbito del teatro ya que la joven era reconocida por haber interpretado al personaje “Nala” en la obra “El Rey León” que se desplegó en Broadway.

¿Qué le ocurrió a Imani Dia Smith?

La muerte de Imani Dia Smith ocurrió el pasado domingo 21 de diciembre pero el hecho trascendió públicamente en las últimas horas. Según el Departamento de Policía del Condado de Middlesex, un llamado al 911 alertó sobre un caso de violencia doméstica, por lo que uniformados acudieron a un departamento ubicado en la localidad de Edison, en Nueva Jersey.

Al llegar, los policías hallaron a la actriz desvanecida y con signos de haber sido apuñalada. Al trasladarla al Hospital de la Universidad Robert Wood Johnson se confirmó su deceso. Imani Dia Smith tenía 26 años de edad y, según trascendió, no era la primera vez que sufría un episodio de violencia doméstica.

¿Qué pasó tras la muerte de Imani Dia Smith?

Los reportes policiales informaron que tras confirmarse la muerte de Imani Dia Smith fue detenido Jordan Jackson-Small. Se trata de la pareja de la actriz quien ahora enfrenta cargos por asesinato, poner en peligro el bienestar de un niño y posesión ilegal de arma.

Todo indica que fue su pareja quien la atacó y le quitó la vida. En este marco, se confirmó que Imani Dia Smith tenía un hijo de 3 años de edad por lo que el caso suma otro impacto para los seguidores de la actriz que ostentaba una destacada trayectoria como actriz pero que era recordada por interpretar a “Nala” cuando tenía 12 años de edad.