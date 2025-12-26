Estos son los 5 diseños de uñas elegantes con glitter para lucir en Año Nuevo

Sin dudas la fecha de Nochevieja , es una ocasión especial para poder brillar como nunca y darle paso a un nuevo año con el mejor estilo.

Para las amantes de las uñas largas este es un buen momento para poder apostar por el brillo y el glamour que el 31 de diciembre exige para atraer la abundancia y recibir el año con toda la intención de brillar.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas con glitter?

Estos diseños de uñas son realmente elegantes por lo que querrás llevarlos a tu cena para deslumbrar a todos gracias al acabado con glitter que llevan en ellos.

Uñas ombré con glitter

Sin dudas el efecto ombré es un gran clásico atemporal. Aporta elegancia en su versión blanca original por lo que se ha vuelto el preferido de muchas mujeres que buscan sofisticación y elegancia. Por otro lado, su versión glitter se vuelve aún más elegante y sofisticada.

Es importante que dejes volar tu creatividad para que puedas probar una decoración en el color de tu preferencia, la recomendación para que tus uñas realmente se vean finas y delicadas es apostar por tonos dorados, plata o champagne.

Uñas francesas

Si hablamos de clásicos pues esta es una de ellas ya que ofrece elegancia y sofisticada. Por lo general se utiliza la punta blanca, pero puedes hacer un ligero cambio para sustituirla por un tono de glitter definitivamente que será un acierto. Apuesta por una punta coffin, stiletto o almendrada, este diseño de uñas se verá increíble en esta temporada de fiestas.

Uñas almendra con glitter

Llegamos a otro diseño que son las almond shape no solo es la forma de uñas en tendencia, es la elección por excelencia de aquellas que buscan un diseño sobrio, elegante y refinado sin esfuerzo.

Estas uñas tienen la capacidad para alargar los dedos y estilizar las manos; por ello son una gran compañía para lucir un diseño con glitter, pues el resultado es una manicura muy sofisticada.

Uñas ombré reverso

Si eres de quien disfruta de salir de lo convencional, pues aprovecha las uñas ombré reverso. Este estilo nace de la punta y va difuminados hacia la cutícula, esta versión carga mayor producto cerca de esta zona y en dirección hacia la punta.

Hay quienes prefieren llevarlo combinado con una base lechosa o nude, llevándose a forma de cover sobre el glitter para lograr un acabado más elegante.

Uñas reflectivas

Por último, tenemos las uñas con diseño reflectivo que es ideal para fin de año. Las partículas que conforman este tipo de gel, cuentan con una capacidad reflectiva que se activa cuando los brillos se exponen a una fuente directa de luz dando como resultado un glitter sumamente brillante.

Cabe destacar que este diseño es ideal para uñas largas como en uñas cortas. No dejes de utilizar este gran diseño para resaltar en esta Nochevieja.

