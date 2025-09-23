Nicole Agnesi, la influencer que “acusó” a Marianne Gonzaga de enviar comentarios de odio a ella y su bebé

En los comentarios de un video que Marianne Gonzaga subió en el último día, una seguidora le preguntó qué opinaba de que Nicole Agnesi la había acusado de escribir mensajes de odio hacia ella, su bebé y su estilo de vida. Pero, ¿quién es Nicole y a qué se refería esta usuaria?

La polémica entre Marianne Gonzaga y Nicole Agnesi se difundió ampliamente por primera vez hace unos meses, inmediatamente después de que la primera atacara a Valentina Gilabert con 16 puñaladas.

Nicole Agnesi, la influencer a quien supuestamente Marianne Gonzaga le mandaba mensajes de odio

A sus 22 años, Nicole Agnesi ha ganado una fuerte base de seguidores que asciende a 3.6 millones de usuarios en TikTok y 1.6 millones en Instagram. Su contenido se centra en su estilo de vida y experiencias como mamá, por lo cual ha recibido la etiqueta de ‘mommy blogger’.

Nicole tuvo a su primera bebé, Mikaela, en julio de 2024. Tanto su hija como su pareja, Alan Bañuelos, son presencias constantes en las publicaciones que hace.

Marianne Gonzaga dio a luz a su hija, Emma, en fechas muy cercanas a las de Nicole Agnesi. Por esta razón y por el contenido similar que compartían ambas, surgió una constante comparación y supuesta rivalidad alimentada por los seguidores de las dos.

Ellas nunca hicieron una referencia directa a que existiera una enemistad, hasta que Nicole publicó un polémico tweet unos días después de que Marianne fuera arrestada por agredir a Valentina Gilabert. “Tengo 5 días sin recibir mensajes mal intencionados de cuentas fake hacia mi bebé”, escribió.

Crédito: Captura de X.

En los comentarios de esa publicación, la gente inmediatamente asumió que se trataba de una alusión a Marianne. “Es porque la loca desquiciada dueña de dichas cuentas está encerrada sin su teléfono”, “era obvia su obsesión contigo” y “finjamos sorpresa”, fueron algunos de los comentarios.

Crédito: Captura de TikTok

A 7 meses de aquella publicación, al ser cuestionada sobre Nicole Agnesi, Marianne Gonzaga negó el supuesto ‘hate’. “La neta yo no dije nada de su bebé, con los bebés no hay que meterse, pero pues ya quien quiera creer crea y quien no pues no”, escribió.